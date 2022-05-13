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中央地方衝突升 專家建議1措施解除「防疫專制」

林園區漁會及魚市場年久失修 3千萬經費整修有著落了

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
高雄市林園區漁會年久失修，地面龜裂且屋頂漏水，經立委林岱樺等人爭取，漁業署同意撥款近3000萬元，辦理漁會多功能漁民活動中心及魚市場改善。記者陳玫伶／攝影
高雄市林園區漁會年久失修，地面龜裂且屋頂漏水，經立委林岱樺等人爭取，漁業署同意撥款近3000萬元，辦理漁會多功能漁民活動中心及魚市場改善。記者陳玫伶／攝影

高雄市林園區漁會多功能漁民活動中心及中芸漁港魚市場設施年久失修，設備老舊，經立委林岱樺協助，爭取漁業署與高市府自籌款共計2980萬元辦理這兩處改善工程。林園區漁會總幹事劉瑞卿表示，期望整修後的漁港可結合周遭特色，發展成為在地觀光休閒好去處。

劉瑞卿表示，林園區漁會多功能漁民活動中心為一棟4層樓3間連排式建築，就位於中芸漁港旁，過去除了在地人沒有人知道林園也有一處魚市場，加上漁會建物已有數十年歷史，不僅出現漏水還有鋼材及鐵捲門鏽蝕、地面龜裂等情形，影響漁民拍賣交易及洽公民眾觀感。

劉瑞卿說，在地民眾已爭取改善多年，一度因市府及漁會未達成共識延宕改善工程，期望相關單位撥款後可盡快改善，並將整體環境、設施也納入改善計畫，帶動地方觀光。

林岱樺昨主持會勘，邀市議員韓賜村、劉瑞卿、里長聯誼會主席洪進財及多位在地里長到場，林岱樺指出，高市府很關心漁民作業環境，已提送改善計畫向漁業署申請補助，目前漁業署已分別同意多功能漁民活動中心改善工程補助1000萬、市府自籌15％，魚市場補助1980萬、市府自籌50％。

高市海洋局表示，已積極準備辦理規畫設計程序，兩項工程預計今年12月底前發包，明年6月前完工，期望屆時能提供漁民安全的魚市場拍賣交易空間，活絡當地漁業發展，同時也讓到漁會洽公的民眾感受更優質的服務環境。

高雄市林園區漁會年久失修，地面龜裂且屋頂漏水，經立委林岱樺等人爭取，漁業署同意撥款近3000萬元，辦理漁會多功能漁民活動中心及魚市場改善。記者陳玫伶／攝影
高雄市林園區漁會年久失修，地面龜裂且屋頂漏水，經立委林岱樺等人爭取，漁業署同意撥款近3000萬元，辦理漁會多功能漁民活動中心及魚市場改善。記者陳玫伶／攝影
高雄市林園區漁會年久失修，地面龜裂且屋頂漏水，經立委林岱樺等人爭取，漁業署同意撥款近3000萬元，辦理漁會多功能漁民活動中心及魚市場改善。記者陳玫伶／攝影
高雄市林園區漁會年久失修，地面龜裂且屋頂漏水，經立委林岱樺等人爭取，漁業署同意撥款近3000萬元，辦理漁會多功能漁民活動中心及魚市場改善。記者陳玫伶／攝影
高雄市林園區漁會年久失修，地面龜裂且屋頂漏水，經立委林岱樺等人爭取，漁業署同意撥款近3000萬元，辦理漁會多功能漁民活動中心及魚市場改善。記者陳玫伶／攝影
高雄市林園區漁會年久失修，地面龜裂且屋頂漏水，經立委林岱樺等人爭取，漁業署同意撥款近3000萬元，辦理漁會多功能漁民活動中心及魚市場改善。記者陳玫伶／攝影
高雄市林園區漁會年久失修，地面龜裂且屋頂漏水，經立委林岱樺等人爭取，漁業署同意撥款近3000萬元，辦理漁會多功能漁民活動中心及魚市場改善。圖／林岱樺服務處提供
高雄市林園區漁會年久失修，地面龜裂且屋頂漏水，經立委林岱樺等人爭取，漁業署同意撥款近3000萬元，辦理漁會多功能漁民活動中心及魚市場改善。圖／林岱樺服務處提供

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