快訊

7-11、康是美明早開賣「唾液快篩」 販售門市這裡查

機票漲價離島居民吃不消 金馬澎聯盟行文民航局盼凍漲

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金馬澎聯盟先前接到很多鄉親的反應機票漲價不合理的聲浪，日前特別召開緊急理監事會議，建請政府將金馬澎地區機票緩漲。圖／金馬澎聯盟提供
金馬澎聯盟先前接到很多鄉親的反應機票漲價不合理的聲浪，日前特別召開緊急理監事會議，建請政府將金馬澎地區機票緩漲。圖／金馬澎聯盟提供

國內航線機票在上月底喊漲，引起不少離島民眾抱怨返鄉變貴了。金馬澎聯盟今天表示，已經正式發文給民航局，希望金門、馬祖、澎湖等離島航線機票能緩漲，金馬澎聯盟理事長黃獻平表示，希望中央能考量離島居民的需求，讓票價凍漲，或增加補貼，讓離島民眾回家的路負擔不會太沈重。

國內各航空公司在上月30日全面調漲機票價格，各航線平均漲幅約4.6％，其中金門往返台北的漲幅高達6.4％，漲價後民眾回家一趟要多付147元，不少旅台民眾都抱怨，現在什麼都漲，就是薪水沒漲，如果漲這麼兇，可能要減少回家的次數。

黃獻平表示，金門、馬祖、澎湖航線是離島鄉民返往台灣主要交通工具，因應疫情升溫，聯盟先前接到很多鄉親的反應，日前特別召開緊急理監事會議，建請政府將金馬澎地區機票緩漲，以維護居民生活照顧，盼共渡疫情難關。

他說，機票價格對於民眾來說，可能是旅遊費用，可是卻是離島民眾返鄉的主要交通工具，希望政府能苦民所苦，在現在百業蕭條之際，不要再增加民眾的負擔，如果真的要漲，縣府可以考慮增加居民的機票補助，也是一種解套的作法。

黃獻平說，他除了發文給民航局，也將副本發送給陳雪生、楊曜與陳玉珍3位立委，希望離島3立委一起出力，協助鄉親減少返鄉的支出。

此外，黃獻平也提到，離島的建設遠不如台灣本島，日前他得知金馬澎3離島的離島建設基金即將用罄，他也特別發文給中華民國國家發展委員會，請該會多編列離島建設基金，盼能促進離島的永續發展。

金馬澎聯盟，為民請命，日前正式行文給民航局盼離島機票「凍漲」。圖／金馬澎聯盟提供
金馬澎聯盟，為民請命，日前正式行文給民航局盼離島機票「凍漲」。圖／金馬澎聯盟提供
國內機票在上月全漲，金馬澎聯盟理事長黃獻平，接獲許多民眾反應，為民請命，正式行文給民航局盼離島機票「凍漲」或增加補助。圖／金馬澎聯盟提供
國內機票在上月全漲，金馬澎聯盟理事長黃獻平，接獲許多民眾反應，為民請命，正式行文給民航局盼離島機票「凍漲」或增加補助。圖／金馬澎聯盟提供

機票 航線 金門

延伸閱讀

影／快篩之亂引民怨 陳玉珍批政府發國難財

向朱立倫道歉 羅智強：希望朱羅紀之亂是Happy Ending

修復鄭成功岳父董颺先墳墓有望 陳玉珍跨部會整合資源

朱立倫讚陳玉珍「大氣」 羅智強怒：被刀插進心臓

相關新聞

機票漲價離島居民吃不消 金馬澎聯盟行文民航局盼凍漲

國內航線機票在上月底喊漲，引起不少離島民眾抱怨返鄉變貴了。金馬澎聯盟今天表示，已經正式發文給民航局，希望金門、馬祖、澎湖...

影／屏東愛文芒果進入採收產季 銷港頂級品每顆200元

屏東縣愛文芒果是全台最早採收，也是台灣第二大產區，香甜滋味成為水果市場的寵兒，5月進入採收旺季，縣府今天在枋山鄉與朋泉生...

本月第二波 高雄公布4名酒駕累犯的高清無碼照

因應酒駕新法上路，高雄市政府交通局今天第三度公布酒駕累犯，共有陳漢忠、蔡爵源、曾天龍、高志男等4人，加上日前公布的3人，...

嚴防致災性豪雨 高雄市備妥130台移動式抽水機

氣象局預報首波梅雨季滯留鋒面周末襲台，13日至16日帶來降雨，恐有致災性豪雨發生。今早高雄市長陳其邁率水利局人員視察鳳山...

屏東芒果出貨苦於物流塞車 中華郵政伸援

疫情影響全台物流，也影響全國農產品的配送，屏南地區愛文芒果正值採收旺季，今年配送再度因疫情面臨北部物流塞車窘境，打亂果農...

高雄唯一非行少年安置機構 慈暉新家園待支持

隔代教養、年僅15歲的小P（化名）自小酗酒、結交幫派，甚至在弟兄慫恿下接觸毒品，轉介進入高雄慈暉關懷學園後，加入園內開設...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。