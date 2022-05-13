機票漲價離島居民吃不消 金馬澎聯盟行文民航局盼凍漲

國內航線機票在上月底喊漲，引起不少離島民眾抱怨返鄉變貴了。金馬澎聯盟今天表示，已經正式發文給民航局，希望金門、馬祖、澎湖等離島航線機票能緩漲，金馬澎聯盟理事長黃獻平表示，希望中央能考量離島居民的需求，讓票價凍漲，或增加補貼，讓離島民眾回家的路負擔不會太沈重。

國內各航空公司在上月30日全面調漲機票價格，各航線平均漲幅約4.6％，其中金門往返台北的漲幅高達6.4％，漲價後民眾回家一趟要多付147元，不少旅台民眾都抱怨，現在什麼都漲，就是薪水沒漲，如果漲這麼兇，可能要減少回家的次數。

黃獻平表示，金門、馬祖、澎湖航線是離島鄉民返往台灣主要交通工具，因應疫情升溫，聯盟先前接到很多鄉親的反應，日前特別召開緊急理監事會議，建請政府將金馬澎地區機票緩漲，以維護居民生活照顧，盼共渡疫情難關。

他說，機票價格對於民眾來說，可能是旅遊費用，可是卻是離島民眾返鄉的主要交通工具，希望政府能苦民所苦，在現在百業蕭條之際，不要再增加民眾的負擔，如果真的要漲，縣府可以考慮增加居民的機票補助，也是一種解套的作法。

黃獻平說，他除了發文給民航局，也將副本發送給陳雪生、楊曜與陳玉珍3位立委，希望離島3立委一起出力，協助鄉親減少返鄉的支出。