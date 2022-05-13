影／屏東愛文芒果進入採收產季 銷港頂級品每顆200元

屏東縣愛文芒果是全台最早採收，也是台灣第二大產區，香甜滋味成為水果市場的寵兒，5月進入採收旺季，縣府今天在枋山鄉與朋泉生產合作社共同舉行外銷香港芒果封櫃記者會，也象徵屏東愛文芒果產季正式起跑；縣長潘孟安說，去年日本檢疫官因疫不願來台，銷日受阻，今年恢復正常，下周起開始銷日，可望突破去年2300公噸外銷量。

屏東縣芒果產期在每年4到6月，5月進入旺季，屏南地區枋寮、枋山、獅子、春日、高樹鄉等鄉是主要產區，栽種面積達4134公頃，香氣十足、品質優良，今年冬天因遇寒害，預估整體產量比正常年減產約三成；今年持續受疫情影響，宅配買氣旺，售價較去年漲一成，外銷大顆頂級品每公斤250元，末端零售價每顆約200元，內銷頂級品150至200元，整體均價約70至80元。

潘孟安說，保證責任朋泉生產合作社主席盧旺昇打造「枋山盧家芒果」品牌，用心栽培出符合外銷日本規格的愛文芒果，除了天然優秀的地理環境，為讓每顆芒果果實飽滿，以一枚一果方式，一枚花炳只留1顆芒果，讓營養都能被芒果吸收，堅持不用催熟劑，讓芒果自然熟成，並取得產銷履歷認證，因品質有保證，受外銷商青睞，展現屏東芒果產業自生產到行銷的永續經營實力。

縣府農業處說，今年屏東愛文芒果外銷至昨天累積出口香港106公噸，1700萬元；「枋山盧家芒果」自108年起與貿易商合作外銷，之後每年訂單增加，今年預計每周出40呎一櫃出至芒果產期結束，自108年起與貿易商合作外銷，品質也獲香港消費者肯定，去年日本檢疫官因疫情嚴峻不願來台，今年恢復正常後，外銷日本的數量可望倍增。