快訊

7-11、康是美明早開賣「唾液快篩」 販售門市這裡查

高市庇護商品好康開跑 消費滿額抽黃金

聯合報 / 記者許玉娟／即時報導
高雄市政府勞工局今天在美麗島捷運站光之穹頂廣場舉辦「庇護商品買入手、摸好禮看電影」好禮抽獎活動啟動儀式。圖/主辦單位提供
高雄市政府勞工局今天在美麗島捷運站光之穹頂廣場舉辦「庇護商品買入手、摸好禮看電影」好禮抽獎活動啟動儀式。圖/主辦單位提供

高雄市政府勞工局促進庇護工場商品買氣舉辦好康活動，即日起至8月底止，在12家身心障礙者庇護工場單筆消費滿399元，即可參加抽獎，共有20個精美好禮，還有機會把頭獎一台兩黃金帶回家。

高市府勞工局長周登春表示，近兩年受新冠肺炎疫情影響，民眾生活習慣改變，盡量避免不必要外出，相對減少了很多消費機會，餐飲業受創嚴重，庇護工場也不例外。勞工局希望透過舉辦好禮抽獎活動，鼓勵民眾線上採購庇護工場優質產品，用行動支持身心障礙者就業。

周登春指出，「庇護商品買入手、摸好禮看電影」好禮三重送活動今天開跑；第一重：消費滿399元，登錄發票或收據即可參加抽獎，頭獎有一台兩金條、二獎到五獎分別為iPhone 13手機、掃地機器人、陶瓷萬用鍋、溫泉會館住宿券及筋膜槍等共20個獎項，實用又保值。

第二重：消費滿800元除了可參加抽獎，還加送一張電影票，限量500名。第三重：前12名自然人累計消費最高金額，再加碼贈送原燒500元禮券。活動詳情及登錄發票(收據)請點選https://ikh.tw/GI/；訂購商品請上高雄庇護工場採購商城https://sw.ikh.tw/member.php，活動訂於9月3日公開抽獎，中獎名單公告「小勞男孩向前行」FB。

高雄市政府勞工局今天在美麗島捷運站光之穹頂廣場舉辦「庇護商品買入手、摸好禮看電影」好禮抽獎活動啟動儀式。圖/主辦單位提供
高雄市政府勞工局今天在美麗島捷運站光之穹頂廣場舉辦「庇護商品買入手、摸好禮看電影」好禮抽獎活動啟動儀式。圖/主辦單位提供

庇護工場 勞工局 頭獎

延伸閱讀

梅雨汛期將至 高市備妥130台移動抽水機嚴防淹水

男子台東挖黃金涉傳統領域 縣府不同意續挖

收容所浪浪成訓練有素狗保全 高市動保處今再送出一批

黃金開挖案程序惹議 部落族人要求縣府不得再同意開挖

相關新聞

機票漲價離島居民吃不消 金馬澎聯盟行文民航局盼凍漲

國內航線機票在上月底喊漲，引起不少離島民眾抱怨返鄉變貴了。金馬澎聯盟今天表示，已經正式發文給民航局，希望金門、馬祖、澎湖...

影／屏東愛文芒果進入採收產季 銷港頂級品每顆200元

屏東縣愛文芒果是全台最早採收，也是台灣第二大產區，香甜滋味成為水果市場的寵兒，5月進入採收旺季，縣府今天在枋山鄉與朋泉生...

本月第二波 高雄公布4名酒駕累犯的高清無碼照

因應酒駕新法上路，高雄市政府交通局今天第三度公布酒駕累犯，共有陳漢忠、蔡爵源、曾天龍、高志男等4人，加上日前公布的3人，...

嚴防致災性豪雨 高雄市備妥130台移動式抽水機

氣象局預報首波梅雨季滯留鋒面周末襲台，13日至16日帶來降雨，恐有致災性豪雨發生。今早高雄市長陳其邁率水利局人員視察鳳山...

屏東芒果出貨苦於物流塞車 中華郵政伸援

疫情影響全台物流，也影響全國農產品的配送，屏南地區愛文芒果正值採收旺季，今年配送再度因疫情面臨北部物流塞車窘境，打亂果農...

高雄唯一非行少年安置機構 慈暉新家園待支持

隔代教養、年僅15歲的小P（化名）自小酗酒、結交幫派，甚至在弟兄慫恿下接觸毒品，轉介進入高雄慈暉關懷學園後，加入園內開設...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。