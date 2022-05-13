高市庇護商品好康開跑 消費滿額抽黃金

高雄市政府勞工局促進庇護工場商品買氣舉辦好康活動，即日起至8月底止，在12家身心障礙者庇護工場單筆消費滿399元，即可參加抽獎，共有20個精美好禮，還有機會把頭獎一台兩黃金帶回家。

高市府勞工局長周登春表示，近兩年受新冠肺炎疫情影響，民眾生活習慣改變，盡量避免不必要外出，相對減少了很多消費機會，餐飲業受創嚴重，庇護工場也不例外。勞工局希望透過舉辦好禮抽獎活動，鼓勵民眾線上採購庇護工場優質產品，用行動支持身心障礙者就業。

周登春指出，「庇護商品買入手、摸好禮看電影」好禮三重送活動今天開跑；第一重：消費滿399元，登錄發票或收據即可參加抽獎，頭獎有一台兩金條、二獎到五獎分別為iPhone 13手機、掃地機器人、陶瓷萬用鍋、溫泉會館住宿券及筋膜槍等共20個獎項，實用又保值。