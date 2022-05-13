疫情拉警報 金寧鄉長楊忠俊慨捐600瓶酒精給金大生

新冠肺炎疫情持續升溫，金門地區的確診個案也屢創新高，金門大學學生會長李睿爵日前拜訪金寧鄉長楊忠俊，表達學生宿舍因為清潔隊無法入內清潔消毒，希望鄉公所能提供防疫酒精等防疫物資，楊忠俊表示，他獲悉後，今天特別到校捐25箱共計600瓶酒精，給金大學生宿舍約300多個房間宿舍及教室使用，盼能為金大校園抗疫工作盡一份心力。

李睿爵日前在轄區盤山村長翁品洋、湖埔村長楊振嵩等人的陪同下拜訪楊忠俊，經兩位村長向楊忠俊表達學生會及校園需求後，楊忠俊立即指示盤點鄉公所現存防疫酒精數量後，除留用鄉公所及清潔隊所需數量外，尚能支援防疫酒精25箱共計600瓶，就捐給金大。

今日上午10時，楊忠俊偕同鄉公所主任秘書王四川、秘書周金平、鄉親服務室主任許國泰、盤山村長翁品洋、湖埔村長楊振嵩等人前往金門大學捐贈物資，由李睿爵、副會長鮑加安代表接受。

楊忠俊表示，自從2019年新冠肺炎疫情不斷肆虐，鄉公所皆不定期派清潔隊員對金大校園做清消，但礙於學生宿舍及教室等室內空間無法進入，為避免造成防疫漏洞，再得知學生們有酒精需求，立刻予以協助。