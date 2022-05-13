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梅雨汛期將至 高市備妥130台移動抽水機嚴防淹水

中央社 / 高雄13日電

梅雨汛期將至，高雄市長陳其邁今天率水利局視察鳳山園藝試驗所調節池及大寮拷潭排水治水工程。水利局也已預先布設130台大型移動抽水機，以及90支淹水感知器。

高雄市政府水利局今天中午發布新聞稿指出，週末梅雨將來臨，中央氣象局預告可能有致災性豪雨發生機率，市長陳其邁憂心易淹水地區改善進度，今帶隊視察鳳山園藝試驗所調節池及大寮拷潭排水治水工程進度，並指示水利局加強市區防洪效能，挖寬現有施工瓶頸河道，確保排水渠道暢通。

水利局指出，氣象局預報首波「梅雨季滯留鋒」將在週末到來，13日到16日將為各區帶來降雨，市府盤查全市各區淹水點，檢查抽水站、截流站及閘門確保設備正常運轉，預先布設130台大型移動式抽水機，並透過智慧化系統監控水情，設置90支淹水感知器，全面掌握積淹水即時動態。

為改善大寮拷潭地區長年淹水問題，水利局目前正在進行拷潭排水中上游治理一期、二期及拷潭排水中上游左岸治理等3項工程，整治範圍由拷潭排水鎮潭路上游往下到保福宮下游附近，約1.9公里，渠道寬度由5公尺拓寬至14公尺，先行疏通挖寬鎮潭路上游排水。

另外，鳳山區園藝試驗所調節池工程也將擴挖現有調節池及聯外排水路設置出流管制措施，預計10月前完工，降雨時會將區域雨水儲留於園區滯洪池及現有低窪綠地中，減輕鳳山市區排水系統負荷。

水利局 淹水 梅雨

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