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嚴防致災性豪雨 高雄市備妥130台移動式抽水機
氣象局預報首波梅雨季滯留鋒面周末襲台，13日至16日帶來降雨，恐有致災性豪雨發生。今早高雄市長陳其邁率水利局人員視察鳳山園藝試驗所調節池及大寮拷潭排水治水工程，指示做好相關因應。水利局指出，130台大型移動式抽水機已經布設完成，另有90支淹水感知器，透過智慧化系統監控水情。
陳其邁視察鳳山園藝試驗所調節池及大寮拷潭排水治水工程進度，指示水利局加強市區防洪效能，並挖寬施工瓶頸河道，確保排水渠道暢通。
水利局指出，拷潭排水有三項治理工程，從鎮潭路上游往下到保福宮下游附近約1.9公里，水利局要求施工人員將渠道寬度由5公尺拓寬至14公尺，還要先疏通及挖寬鎮潭路上游排水，加速拷潭路上游排水的退水速度。
此外，鳳山區園藝試驗所正進行調節池工程，預計10月完工，可在降雨時將雨水儲留在滯洪池及現有低漥綠地，減輕鳳山市區排水系統負荷。
水利局盤查全市各區淹水點，確保抽水站、截流站及閘門正常運轉，另佈設130台大型移動式抽水機，採用智慧化系統監控水情，掌握積淹水即時動態。
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