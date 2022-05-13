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屏東芒果出貨苦於物流塞車 中華郵政伸援

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
中華郵政今天在屏東縣枋山鄉舉行「懷農產行銷─枋山愛文芒果暨收寄場開幕典禮，中華郵政董事長吳宏謀、屏東縣長潘孟安和立委周春米參加啟用典禮。圖／周春米服務處提供
中華郵政今天在屏東縣枋山鄉舉行「懷農產行銷─枋山愛文芒果暨收寄場開幕典禮，中華郵政董事長吳宏謀、屏東縣長潘孟安和立委周春米參加啟用典禮。圖／周春米服務處提供

疫情影響全台物流，也影響全國農產品的配送，屏南地區愛文芒果正值採收旺季，今年配送再度因疫情面臨北部物流塞車窘境，打亂果農供貨步調。

為緩解物流衝擊，在各界爭取協調下，中華郵政循去年模式在枋山鄉開辦常溫芒果寄放服務，今年再貼心增設收寄場，縣長潘孟安和立委周春米今天在啟用儀式上，感謝中華郵政伸出援手協助屏東果農。

屏東縣芒果產期在每年3到6月，是全台第二大產區，屏南枋寮、枋山、獅子、春日、高樹鄉等鄉是主要產區，栽種面積達4134公頃，香氣十足、品質優良，但受冬季氣候異常影響結果率，預估整體產量比正常年減產約三成；今年持續受疫情影響，宅配買氣旺，大顆頂級品批發價每公斤200元，均甚至高出外銷的每公斤200元，均價70元。

周春米表示，中華郵政關懷地方農業發展並非首次，去年屏東爆發Delta病毒確診，讓正值盛產期的枋山愛文芒果面臨退訂潮，物流也受到影響；今年自疫情發燒以來，全台物流需求大增，配送時程拖延，尤其屏南地區物流資源本就相對稀缺，在運費波動的情況下，農民朋友更是苦不堪言。

她說， 去年緊急解決枋山愛文芒果運送問題後，為了更長期的解決屏南地區農產運送問題，居中協調多次，中華郵政關懷在地也當仁不讓，讓收寄場能夠順利啟用，未來在地美味更能夠順利出貨；中華郵政在包裝上也特別用心，上面有象徵屏東的伯勞鳥「驕仔」，並且所有的芒果都有產銷履歷認證，不只送人體面，消費者也吃得安心。

中華郵政今天在屏東縣枋山鄉舉行「懷農產行銷─枋山愛文芒果暨收寄場開幕典禮，中華郵政董事長吳宏謀、屏東縣長潘孟安和立委周春米參加啟用典禮。圖／周春米服務處提供
中華郵政今天在屏東縣枋山鄉舉行「懷農產行銷─枋山愛文芒果暨收寄場開幕典禮，中華郵政董事長吳宏謀、屏東縣長潘孟安和立委周春米參加啟用典禮。圖／周春米服務處提供
中華郵政今天在屏東縣枋山鄉舉行「懷農產行銷─枋山愛文芒果暨收寄場開幕典禮，中華郵政董事長吳宏謀、屏東縣長潘孟安和立委周春米參加啟用典禮。圖／周春米服務處提供
中華郵政今天在屏東縣枋山鄉舉行「懷農產行銷─枋山愛文芒果暨收寄場開幕典禮，中華郵政董事長吳宏謀、屏東縣長潘孟安和立委周春米參加啟用典禮。圖／周春米服務處提供

芒果 中華郵政

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