高雄唯一非行少年安置機構 慈暉新家園待支持

隔代教養、年僅15歲的小P（化名）自小酗酒、結交幫派，甚至在弟兄慫恿下接觸毒品，轉介進入高雄慈暉關懷學園後，加入園內開設的職涯探索課程，找到對烘焙的興趣與熱誠。為了讓像小Ｐ這樣的「非行少年」能有更安穩的學習場所，慈暉關懷學園計劃建置新家園，邀請大眾共襄善舉，支持高關懷青少年教育發展。

慈暉關懷學園收容的非行少年，大多來自較破碎的家庭或經歷不堪的童年，導致產生偏差行為。作為高雄地區唯一專責於非行少年之安置機構，慈暉關懷學園不僅提供日常照顧和教育輔導，也安排技職課程幫助園生進入和適應職場。

考獲「西點蛋糕丙級」、「烘焙丙級」等證照的小P，是其他園生的烘焙小老師。(慈暉關懷學園提供) 因參加技職教育課程，小P已手握「西點蛋糕丙級」、「烘焙丙級」等證照，從靦腆揉麵團的模樣來看已找不到當年逞凶鬥狠的表情，他也打算再學習其他技能，考取更多專業執照。慈暉關懷學園13年來已協助過182位少年，其中七成個案在結業後穩定就業，或完成高中、大學學業。

然而，原院舍空間日益不足，加上房租高漲無法續租等原因，多重考量下慈暉關懷學園決議新建家園，以替園生建造穩定的庇護所。新家園除了宿舍、餐廳、辦公室等基本設施外，也規劃烘焙教室、餐廚教室、實習教室等學習場所，以及太陽能發電區、田園植栽空間等環保設施，以期學園永續營運。

目前，學園已自籌資金購買建地並完成新家園規劃，但因原物料成本上漲、缺工、補助縮減等問題，新家園的建造仍面臨4,300萬元的龐大經費缺口。慈暉關懷學園執行長胡靜婷表示，近兩年受疫情衝擊，學園捐款收入大幅減少9成5，加上新家園需求迫在眉睫，學園背負的經濟壓力沉重。

頂新和德文教基金會長期支持慈暉關懷學園，聽到學園的急迫需求，率先捐助新台幣100萬元作為新院舍建設經費。頂新和德文教基金會表示，基金會自2018年起便透過不同專案，支持學園為園生提供教育和輔導，希望藉此次捐助拋磚引玉，邀請社會大眾共同關心高關懷青少年，幫助慈暉關懷學園為孩子們打造溫暖的家。