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屏東最大果菜市場連爆確診 明起快篩陰才放行

聯合報 / 記者魏斌／屏東即時報導
屏東市農會嚴禁承商在關場期間交易，但記者今晨前往仍看到場內有承商作業。記者魏斌／攝影
屏東市農會嚴禁承商在關場期間交易，但記者今晨前往仍看到場內有承商作業。記者魏斌／攝影

屏東最大果菜批發和生市場連爆確診，11日起緊急關場清消三天，記者今天清晨前往，市場一片漆黑死寂，不過仍有少數承商在場分裝蔬果，屏東市農會已公告，明天14日起需持快篩陰性證明才能進場，以確保交易環境安全。

屏東縣政府上月27日起公布確診個案重要公共場所足跡，屏東市果菜市場（和生市場）天天被列入，連續7天上榜，已引起注意。縣府強調，重要公共場所都已加強清消。

據了解，和生市場因交易量大，人流匯聚，且交易商來自各縣市，縣府後來雖未再公布確診個案足跡，也未說明重要公共場所足跡，但和生市場確診似仍不斷傳出。

為此，屏東市農會11日起緊急關場三天清消，因和生市場是屏東最大果菜批發場，九如、萬丹等零售市場也有些攤商同步停業。屏東市農會並公告，停場三天內嚴禁菜商與承商入場交易，不過記者今晨前往仍看到有承商在場作業。

屏東市農會表示，為確保市場交易環境安全，明天起進場需持快篩陰性證明。和生市場約從凌晨2點開市，清晨4到6點人潮最多，每天開市時人車擠爆，連屏市和生路都大塞車，明天快篩陰才放行應如何管控人流？市農會暫未進一步說明。

屏東市果菜市場（和生市場）明天14日起需持快篩陰性證明才能進場。記者魏斌／攝影
屏東市果菜市場（和生市場）明天14日起需持快篩陰性證明才能進場。記者魏斌／攝影
屏東市果菜市場（和生市場）連續7天被列入確診個案重要公共場所足跡，為確保環境安全，11日起關場清消。圖／讀者提供
屏東市果菜市場（和生市場）連續7天被列入確診個案重要公共場所足跡，為確保環境安全，11日起關場清消。圖／讀者提供

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