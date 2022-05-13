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鋒面南移雨來到 高市農業局籲善用「農來訊」防災
據中央氣象局預測，14日至16日受滯留鋒面影響，南部易有強降雨及局部大雨，高市農業局提醒農友留意做好田間排水、雨後疫病防治，並注意搶收安全，以減輕損失。近日也可透過「農來訊」APP，掌握天氣，做好應變。
高市農業局提醒，已屆收穫期的水稻若遇強降雨倒伏，需加強田間排水，避免穗上發芽造成損失；將進入採收的荔枝及芒果，需注意採收安全；番石榴、木瓜等果樹應清除田間殘枝落果，以免影響田間排水；適逢收穫期的葉菜及瓜果可適時採收。
農業局表示，這段期間農友可上youtube搜尋「高雄農來訊」，了解最新作物防災資訊，做好防範，減少損失；農友若因雨害造成農作物損失，也請向當地區公所通報，以利查報。
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