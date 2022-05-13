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收容所浪浪成訓練有素狗保全 高市動保處今再送出一批
公立動物收容所2017年施行「零撲殺」政策後，全台動物收容所容量暴增，高市動物保護處為此，去年與中華民國保護動物協會合作「狗來富-送收容所毛小孩到桃花源」計畫，已幫一批訓練有素的流浪犬找到新家，今年培訓的另一批「浪浪」也找到新家，今早將護送到桃源區高姓農戶幫忙看顧農作、驅猴，在7分地大的果園展開新生活。
高市動保處人員今早帶著收容所內20隻訓練有素的毛小孩啟程，預計近午扺達桃源區「新家」，這是動保處推狗來富計畫出養的第二批，去年首批也送往桃源，成為果園主人看管園區的好幫手。
每到5月芒果採收盛季，桃源區農戶最苦惱的就是虎視耽耽的獼猴來搶食，這批「不速之客」常伺機而動，讓農戶不勝其擾，高姓農民去年透過「狗來富計畫」，接受第一批共20隻毛孩當果園「保全」，他說，猴群自此消失匿跡不敢再犯，讓他保住農產。今年也住桃源區的另名高姓農友，也申請一批。
動保處啊葉坤松指出，「狗來富計畫」先後在旗山、燕巢等地區辦過5場說明會，徵求有意願的農戶，經媒合後再結合政府及民間資源補助建造圍籬及狗屋，更由培訓種子教師加強犬隻訓練，增加毛孩的適應能力與穩定性，這項計畫今年已成功媒合5戶農民，預計可送出100隻毛孩。農業局長張清榮說，今年將持續與協會合作「狗來富計畫」，幫浪浪找新家。
中華民國保護動物協會理事長李朝全表示，動物收容所零撲殺政策施行後，全台收容量暴增，透過「狗來富」計畫可幫更多浪浪找出路，紓緩收容所壓力也幫助農民減少農作損失，一舉數得，未來希望與更多縣市行政機關合作。
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