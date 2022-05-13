壽山動物園救援折翼領角鴞 期待再展翅高飛

壽山動物園3月接獲一隻左翅骨折已久的領角鴞救傷任務，園方與中興動物醫院團隊合作進行手術，近日順利拔除翅內2根骨釘、開始復健，盼斷翅領角鴞能再度翱翔天際。

壽山動物園今天發布新聞稿表示，今年3月份陸續接獲領角鴞救援任務，其中原本在某大學地下室發現的一家三口與之前收養的幼鳥，經動物園收養和親鳥悉心照顧後，4月已經重回大自然懷抱，相較之下另一隻折翼的領角鴞就沒這麼幸運。

園方說明，這隻領角鴞被救傷人員發現無法飛行，在3月19日送來給獸醫檢查治療。獸醫師先用藥物及氧氣輔助減少緊迫，進行麻醉、抽血並拍攝X光，發現牠的左翅橈尺骨骨折，而且附近皮膚因骨折造成破裂，周邊沾上血液的羽毛已乾凅。

獸醫師從傷口判定，骨折並非近期造成，想像牠在就醫前所經歷的痛苦，讓人十分揪心。為了讓領角鴞骨頭儘速復位，園方帶著牠前往「中興動物農16醫院」，團隊合作進行手術，埋了2根長釘在骨頭中。

但手術只是復原的開始，園方說明，因飛行的動作很精巧複雜，需要翅膀的關節和肌肉及翼膜相互協調合作。術後獸醫暫時將骨折的翅膀包紮固定、阻止領角鴞飛行以利斷骨接合，但為避免讓翅膀硬化、關節僵化，又需要復健，讓翼膜保持一定柔軟度，關節獲得足夠伸展。

現在這隻折翼領角鴞復原良好，骨頭內的骨釘已經拔除，斷骨也慢慢接合，正走在復健之路。園方也期盼，折翼領角鴞能早日重回大自然懷抱，用這對充滿印記的雙翅再度飛翔。

壽山動物園今天也在臉書貼出折翼領角鴞救傷的紀錄影片，麻醉完還「微醺」的可愛模樣吸引網友按讚，也有網友看完手術後行動受限還是瞪著大眼睛轉頭四處看的活潑樣貌，留言祝福牠早日回歸大自然。