高市優良公寓大廈評選開跑 報名至5月底博獎金

高雄市優良公寓大廈評選活動開跑，報名至5月31日止，得獎社區將獲頒獎盃及2000元到1萬元不等獎勵金。

工務局長楊欽富表示，現今許多大樓響應節能減碳，已將停車場及公共區域燈管改為LED照明，並裝置電燈感應設備，節省大樓電費支出，另設置雨水回收系統，將雨水收集至地下室儲水槽用來澆灌植栽，也在地下室設置環保室，資源回收所得轉捐慈善機構，這些更新管理模式都逐漸提升社區整體素質。

今年優良公寓大廈評選將依照建築物使用執照年度分為「雄勇」及「雄青」組評選，雄勇組為2013年以前領有使用執照的公寓大廈，雄青組為2014年之後的公寓大廈；每組前3名由市府頒發特優奬、優等奬及優質獎獎盃，且各取2名，另頒贈2000元到1萬元不等獎金，也針對社區特殊成就或貢獻選出「評審鑑賞獎」。

工務局表示，參選的社區大樓可將資料郵寄高雄市政府四維行政中心工務局建築管理處收(高雄市苓雅區四維三路二號5樓)，以郵戳為憑或親送至該局辦理收件。參賽內容可上網查詢，或洽建管處李承辦人：07-3368333轉2424。