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賞鳥季漂亮尾聲 千隻鷗科現蹤高雄茄萣濕地

中央社 / 高雄12日電

高市府表示，今年鳥況極佳的茄萣濕地，近期再有上千隻含鷗嘴燕鷗、黑腹燕鷗、白翅黑燕鷗、小燕鷗等鷗科家族鳥類群聚，景象動人，也為這次賞鳥季迎來漂亮句點。

隨著氣溫日漸升高，茄萣濕地賞鳥季尾聲已到來。高雄市政府工務局今天發布新聞稿表示，上千隻鷗科家族鳥類群聚飛舞的動人景象時隔3年再現茄萣濕地，美妙鳥聲此起彼落，也讓鳥迷們驚豔稱奇。

工務局資料介紹，「鷗嘴燕鷗」為稀有種冬候鳥或不普遍過境鳥，外型頭黑、身體白、嘴黑，喜歡單獨在河口濕地、泥灘、潟湖及水田等地區活動，並以昆蟲、蚯蚓、小魚等為食。「白翅黑燕鷗」在台灣是普遍的過境鳥，外型是頭部和身體為黑色、鳥喙暗紅，飛行能力極佳，可在空中捕捉獵物，常在水面定點飛翔。

工務局指出，「黑腹燕鷗」的腹部與頭部是黑色，鳥喙紅色，常出現於海岸、河口、魚塭、鹽田、湖泊或草澤，普遍以10多隻小群出現，過境時會有上百隻大群，且常與白翅黑燕鷗混群。「小燕鷗」夏羽嘴是黃色、先端黑色，額頭為白色，因此又稱「白額燕鷗」，是二級保育類，也是唯一在台灣本島有繁殖紀錄的鷗科鳥類。

工務局養工處進一步指出，濕地的存在不僅可以發揮生物性、水文性，對於遊憩、社會、教育及經濟產值也有積極功能。市府將持續努力營造鳥類友善棲地，創造豐富的濕地生態，並推廣生態環境教育活動，歡迎民眾到茄萣濕地探索生態之美。

濕地 賞鳥

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