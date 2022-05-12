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臨床工作雜 高雄長庚教護理師覺察壓力改善護病關係

中央社 / 高雄12日電

護理師臨床工作複雜繁重，高雄長庚推出情境處理教案，教新進護理師同時處理多項臨床作業時，如何覺察、調適自身壓力，獲台灣醫學教育學會肯定，為高雄長庚連續3年獲獎。

高雄長庚醫院今天新聞稿指出，去年以「正是時候學，念當下，關身心，做、行、用～同時多項臨床情境的處理」主題推出教案，教育新進護理師在臨床複雜繁重的工作裡，覺察自身壓力，培養調適能力，以創造更和諧的護病關係。近日從20多間教學醫院脫穎而出，獲得台灣醫學教育學會「臨床技能測驗優良教案競賽」非醫師類第一名。

身為臨床教師、也是高雄長庚的護理長陳玉如表示，藉情境教案訓練，可以反思自己臨床應留意的技巧，包括聲音、語調，以及如何關懷新進護理師情緒反應；雖然臨床照護工作很緊湊，還是會停下腳步，注意新進護理師的反應，以提升教學效果。

新進護理師涂家榮也說，這個訓練對自己面對臨床實務銜接很有幫助，雖然先前已有實習經驗，但非全責照護病人，剛接手臨床實務時，常常手忙腳亂甚至覺得挫敗；透過教案幫助練習臨床技巧，讓自己收穫良多。

高雄長庚指出，台灣醫學教育學會每年舉辦臨床技能測驗（OSCE）的原創教案競賽，以提升台灣醫學教育品質及學術交流。高雄長庚紀念醫院護理部從2019年起連續3年獲得「OSCE優良教案競賽」非醫師類第一名。

高雄長庚說明，歷年獲獎主題分別為2019年的「用心聆聽～守護心聲－住院病人心理評估予處置」，訓練新進護理師能辨識病人情緒、完成心理評估、運用溝通技巧、給予病人情緒上的支持及增進身心的舒適；2020年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情當前，則以「教學無懼～輔導學員照顧新興傳染病病人的身心壓力」輔導新進護理師共同面對疫情期間，第一線醫療工作所產生的身心壓力。

高雄長庚表示，會將得獎肯定化作鼓勵和動力，持續協助初踏入護理職場的生力軍，學習面對日新月異的醫療照護環境及健康專業的轉變，面對臨床護理工作的挑戰，提供以病人為中心的照護品質，發揮護理專業的影響力與價值。

護理師 長庚

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