金門412迎城隍罕見下大雨 信眾：神明也不希望大群聚

延續342年傳統、國家重要民俗「金門迎城隍」慶典今天下午登場，受疫情影響，遶境人數僅往年的1/5，也縮小遊行路線不到4公里，加上今年雨勢超大，僅有約500多位信眾冒雨參與，不少信眾都說，這10多年來，首次遇到繞境下著大雨，估計是城隍爺不希望疫情下太多人群聚，才特別安排。

在陰雨綿綿下，「浯島邑主城隍爺遷治342週年慶典」今日下午舉行，各陣頭早早就集結到指定位置，下午1點，由縣長楊鎮浯和議長洪允典共同抬轎，將城隍爺從浯島城隍廟內請出來，並陪同遶境巡安。

往年的迎城隍繞境都相當熱鬧，約有60多支巡安遊行隊伍，遊行隊伍綿延數公里，數千人參與，今年廟方縮小規模遶，遊行隊伍僅剩27隊，取消了小孩參與的藝閣、蜈蚣座等隊伍；另外遶行路線也從傳統的老城區「香路」，縮水成僅3800公尺，但民族路、民權路、民生路等市區道路仍封街4小時。

雖然下著大雨，但城隍爺的神輦所到之處，都可看到兩旁虔誠的信眾持香頂禮，也有多位信眾一路持香跟隨轎輦之後，但大家的共通點就是口罩戴緊緊；很多工作人員的口罩則是被大雨淋濕，不少人都說很可憐，但也憂心成為防疫破口。

據了解，沿途雖然還是有「尬輦」、「公揹婆」與神明陣頭表演，但因為天雨路滑，大家的動作都不敢太大，很怕跌倒發生意外，讓精彩看頭少了不少。

有民眾就說，往年迎城隍，除了一早的「洗路」，通常下午開始繞境時雨就停了，但今年卻下個不停，可能是神明想透過這場雨，洗滌病毒與塵埃，希望疫情早日平息；但也有人說，神明是怕天氣好，會有太多香客，才故意下起大雨。整場繞境活動一直持續到下午3點多才結束。