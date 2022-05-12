高市授證無形文資及保存者 張榑國接觸皮影戲從胎教始

高雄市歷史博物館今天在市訂古蹟「高雄市役所」，舉行「無形文化資產暨文化資產保存技術保存者授證典禮」，包括1位文化資產保存技術保存者、8個民俗保存團體。張榑國是全台首位以「皮影戲偶製作技術」項目登錄的保存技術保存者，除了會製作新偶，也會修復舊偶，並持續推動傳習工作。

高雄市文化局長王文翠表示，無形文化資產保存了先民智慧與土地的歷史記憶，最能彰顯區域獨特性與多元性，透過代代傳承無形文化資產，才能累積豐厚的文化底蘊，國家社會才能永續發展。感謝各方保存者與保存團體對無形文化資產的堅持與投入，未來市府會提供更多的宣傳並且向文化部爭取相關經費，從研究、紀錄、傳習、推廣等多方面，讓年輕一代認識與認同並參與，透過市府與保存團體的一起努力，使高雄無形文化資產可以代代相傳。

授證對象包括文化資產保存技術保存者張榑國；以及「內門中埔頭宋江獅陣」、「鼓山地嶽殿吉勝堂八家將」、「鳳邑鸞堂扶鸞著書儀典」、「白砂崙萬福宮王醮大典」、「下淡水溪六庄頭義勇公做大小功祭典」等5項民俗，都反映了歲月累積下一個區域群體的生活美學，保存團體亦不遺餘力地推展民俗文化傳承。

高雄市也在110年登錄了3項民俗類原住民族文化資產，包括卡那卡那富族河祭（Pasika’arai）、米貢祭（Mikongu），以及新增認定「高雄市那瑪夏拉阿魯哇文化協進會」為拉阿魯哇族Miatungusu（聖貝祭）保存者，不但彰顯了高雄繽紛多元的族群文化，也讓各自獨具特色的祭典文化得以延續永存。