北漂回鄉成長照專線人員 視障青年職務再設計克服困難

屏東縣視覺障礙青年陳致融，北漂十年，去年回到屏東家鄉工作，擔任屏東縣長照管理中心1966話務專線人員，負責接聽民眾反映相關長照問題，協助受理，提供資訊。他透過職務再設計，克服打字輸入資料，雖然要比別人花一倍時間整理文書，但他不氣餒，耐心克服一切。

37歲陳致融大學念國樂系畢業，主修中國笛，音樂是他的興趣，3歲時因腦瘤壓迫視神經，開刀取出後視神經萎縮，左眼看不見，右眼僅看見部分光影。他原本在台北工作，擔任1999話務人員，一直希望能回屏東家鄉，去年回到屏東，錄取1966話務專線人員，接聽電話對他來說不陌生。

「1966專線除了諮詢外，也要幫民眾申請案件」，陳致融說，對字型沒有概念，剛開始輸入資料有點困難，因為打字要正確，他用的是導盲軟體（類似於注音的輸入法）須在第一時間選到正確的字。

當民眾說名字或路名，例如「日月明」，或是「雙日昌」，對於不會寫字且沒有字形概念的他來說，須先將民眾的說明記錄下來，之後再問同事。因此線上時，須先用記事本紀錄所有資料，下線後整理，一一填入系統，要比一般人多花一倍時間處理文書。

陳致融透過勞青處提供的職場設計方案，他在接聽電話時，左耳聽電腦聲音，操作電腦螢幕，右耳聽民眾聲音，了解民眾的需求。

他說，每天遇到各式民眾，大部分詢問、申請長照，但也有接到打錯電話，最多的是打來說要掛失身分證，但其實是要打1996才對。他也希望，每個真正需要民眾能獲得長照服務改善。

屏東縣長期照護管理中心指出，1966專線話務量2020年6528通，去年有8427通，成長量上升近三成，現今平均；其中約有二分之一以上是家屬打來尋求協助的，另外也有申請外籍看護工窗口、村里長幹事及社工人員轉介。最常見三類問題包括長照內容諮詢、申請服務及調整需求。