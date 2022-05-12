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影／金門迎城隍登場 楊鎮浯：遠比聚餐安全

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
今年廟方特別提供識別胸章與乾洗手給參與的隊伍。記者蔡家蓁／攝影
今年廟方特別提供識別胸章與乾洗手給參與的隊伍。記者蔡家蓁／攝影

金門最大規模的廟會慶典「農曆412迎城隍」在今天登場，上午金門縣長楊鎮浯率團隊前往上香祈福，楊鎮浯表示，迎城隍金門最重要活動、也是信仰中心，雖然在疫情嚴峻當下，但縣府還是會尊重廟方，讓信仰用一定方式來呈現，今天來上香除了祈求國泰民安、一切順利，也希望疫情能早日過去。

楊鎮浯在上午偕同縣府一級主管來到浯島城隍廟前上香祈福，針對迎城隍相關防疫措施，楊鎮浯表示，除了政府主辦的活動取消外，台灣來的遊客基本上團客取消，只有自由行遊客有過來，他預估大概僅300-400人參與。

楊鎮浯說，雖然縣府沒有主辦活動，但針對廟方主辦的活動都全程給予協助，雖然中央規定不用提交防疫計畫，但在此之前已經提早請廟方提交，中央取消之前管委會已經照規定提交，並會照計畫實施。

楊鎮浯說，今天所有的管委會幹部與四境陣頭，縣府提供600劑快篩供使用，之前要求接種3劑疫苗識別，管委會也提供識別胸章與乾洗手，一切按照防疫計畫執行，規模也縮減到以本地鄉親為主，他說，「參加活動，遠比鄉親自行聚會聚餐安全」。

他也呼籲鄉親，對於防疫來說，請大家減少相關聚餐，或是脫下口罩的聚會，這才是近期以來的傳播最大宗。

針對記者詢問如果有人不戴口罩，由誰來執法？楊鎮浯說，不要說疫情期間，每一年的迎城隍活動，公權力都會到場，不只是維持交通秩序，只要法律所賦予的任務，警方都會執行。

金門最大規模的廟會慶典「農曆412迎城隍」今天登場，不少民眾都到場拜拜祈福。記者蔡家蓁／攝影
金門最大規模的廟會慶典「農曆412迎城隍」今天登場，不少民眾都到場拜拜祈福。記者蔡家蓁／攝影
農曆412迎城隍今天登場，不少民眾都到場拜拜祈福。記者蔡家蓁／攝影
農曆412迎城隍今天登場，不少民眾都到場拜拜祈福。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯上午率縣府一級主管到浯島城隍廟來上香祈福。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯上午率縣府一級主管到浯島城隍廟來上香祈福。記者蔡家蓁／攝影

楊鎮浯 疫情 金門

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