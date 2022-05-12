陳政聞群聚遭罰10萬元訴願免罰 屏縣府：尊重

中央社 / 屏東縣12日電

前行政院南部服務中心執行長陳政聞，去年捲入牡丹灣Villa群聚聚餐，遭屏東縣府開罰10萬元後不服提請訴願，因沒有直接證據，全案撤銷處分；對此，縣府表示尊重。

整起事間發生在去年7月13日，正值COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情3級警戒期間，陳政聞帶著妻小，與友人入住屏東牡丹灣Villa，卻遭到檢舉餐廳內有群聚吃火鍋、飲酒狀況，因已違反室內5人以上聚會規定，屏東縣政府獲報調查後，針對在餐廳內用餐的15人，依傳染病防治法裁處10萬元罰鍰。陳政聞與妻子就在裁罰名單內。

陳政聞也曾出面喊冤表示，另與家人獨立空間用餐，絕沒參與群聚用餐。事後陳政聞等6人因不服挨罰，向衛生福利部提請訴願。

訴願書指出，當晚用餐包廂位於2樓樓梯口旁，屬獨立包廂與2樓餐廳開放空間完全隔絕，出入均有佩戴口罩，未與其他人接觸，共同用餐者僅4人，並無參與室內5人以上聚會。

依據衛生福利部訴願決定書，無從證明陳政聞與其他旅客一同用餐或使用此場所進行5人以上聚會，且陳政聞訴願理由稱僅4人於獨立包廂內用餐，未達5人室內聚會，縣府相關事證不足尚有待釐清，將原處分撤銷。

對於訴願結果，屏縣府發布訊息表示，予以尊重，並針對訴願決定內容重新調查事證，認應撤銷原處分，不予處罰；仍呼籲民眾，遵守相關防疫規範，保護自己及他人。

陳政聞

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