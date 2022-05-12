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高雄仁武區人口劇增 議員爭取新設派出所、社宅共構宅

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
高市議員張勝富今質詢關心仁武區派出所警力問題，建議市府推動派出所跟社宅共構。記者林巧璉／翻攝
高市議員張勝富今質詢關心仁武區派出所警力問題，建議市府推動派出所跟社宅共構。記者林巧璉／翻攝

高雄市仁武區人口遽增，縣市合併之初人口數為7萬2292人，現已增至9萬3993人。人口增長連帶增加住宅、警力需求，仁武目前有2個派出所，其中澄觀派出所轄區大、人口多，警力吃重。高市議員張勝富今質詢建議，仁武應新增第三個派出所，市府可在仁雄路、澄合街公園預定地蓋社宅，一樓供派出所入駐。高市長陳其邁表示，責成副市長林欽榮協調。

張勝富說，近年仁武區人口成長快，澄觀所警員壓力重，空間已不夠使用。民眾也認為警力不堪負荷，希望能夠成立第三間派出所。新北市秀朗派出所就是和社會住宅共構，也讓民眾安全提升，更提高土地利用。未來中山大學、科學園區等，勢必讓仁武人口加速增加，市府要超前部署。

陳其邁答詢說，仁武區社會住宅是中央興建，已經完成規畫設計，去年10月也完成發包，未來如果地方有派出所需求，仁武人口成長快，也確實有此需求。將責成林欽榮與住都中心協調，在遵循派出所相關規則來協調。

警察局長表示，仁武區有9萬3千多人，目前有仁武所、澄觀所兩個派出所，澄觀所業務較繁重，轄區內有6萬多人。警力有43人，加支援的6人，警民比為一比一千多，「確實相當吃中，未來如果有第三個派出所可分攤。」

澄觀所業務吃重並非新聞，2020年10月時任所長薛冠洲執勤時發生心肌梗塞，經搶救被驚險救回，心臟也裝了2支架。

社會住宅 陳其邁

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