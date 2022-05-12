影／金門縣長辦公室有人確診 楊鎮浯這樣回應

金門連日來疫情持續升溫，各機關單位與學校相繼淪陷傳出有確診個案，金門縣長辦公室今天也傳出有人確診，引起民眾關注，金門縣長楊鎮浯上午在受訪時證實，辦公室的確有人確診，他在第一時間跟所有辦公室同仁都有做快篩，快篩結果都是陰性。

金門從最初的防疫模範生，甚至被公認是全國唯一零確診的淨土，但2年過後，如今每天的確診數卻屢創新高，昨天甚至創下單日確診+40的數字，讓不少民眾相當擔憂。