影／中油在大林蒲設置脫瀝青工場 環團居民拉布條陳情

台灣中油公司計畫在大林蒲設置真空蒸餾及溶劑脫瀝青工場，今天在大林蒲活動中心舉行說明會，環團與地方居民拉布條陳情，反對中油煉油廠汙染擴張，造成居民健康危害。

地方民代與民眾反映，現在正是大林蒲遷村重要階段，在具體完成前建議中油應暫緩相關會形成汙染案。中油表示，會持續溝通。

中油今天在大林蒲活動中心，舉行「大林廠汽油減苯計畫」環境影響說明書健康風險評估規畫及範疇公開說明會」，以及「大林廠真空蒸餾單元、溶劑脫瀝青單元暨相關工場更新計畫」環境影響說明書動工前公開說明會」。中油要在小港鳳鼻頭段設溶劑脫瀝青工場，面積約5.35公頃。

中油大林煉油廠長廖本源表示，汽油減苯計畫是為了降低油品中的苯含量，提升汽油品質，減少移動汙染源的空汙排放。中油會以先進的技術進行，降低對環境的影響。中油會持續與地方溝通，因為這是對國家社會是正向的事情。

「不要瀝青，空氣要清！」要健康婆婆媽媽團高雄團長洪秀菊表示，4年前同樣位址的曄揚石化開發案被強烈抗議後取消，如今卻換個項目捲土重來。

政府曾向大林蒲居民道歉，並承諾汙染要減少，但卻又接連擴建大林電廠燃氣機組及中油脫瀝青工廠，讓高雄環境負擔雪上加霜。她質疑市長陳其邁的誠信不可靠，說大林蒲的汙染不會增加，空汙改善要優先，卻說一套，做一套。

高雄健康空氣行動聯盟理事長黃義英表示，國衛院的報告已清楚說明大林蒲的健康風險嚴重超標，居民健檢體內血液的重金屬含量超量，政府承諾追蹤健檢也沒有下文，呼籲要做重工業區周邊居民的流行病學的調查。

南部反空汙聯盟李建誠表示，中油只是跑程序，無誠意可言，開發單位雖有通知相關單位，市府也沒人出席。他認為說明會有瑕疪，提出異議。

「不要把大林蒲當成『塑膠』！」大林蒲遷村權益促進會理事長黃琨育說，遷村案還在進行中，現在又要在離國小100公尺外的地方蓋劇毒瀝青工場，讓人無法接受。

高雄市議員陳麗娜表示，中油的作法是看不起陳其邁，對當地居民也是一種汙辱，對環境壓力不斷增加。