影／中油在大林蒲設置脫瀝青工場 環團居民拉布條陳情

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
台灣中油公司計畫在大林蒲設置真空蒸餾及溶劑脫瀝青工場，今天在大林蒲活動中心舉行說明會，居民激烈反映意見。記者徐如宜／攝影
台灣中油公司計畫在大林蒲設置真空蒸餾及溶劑脫瀝青工場，今天在大林蒲活動中心舉行說明會，居民激烈反映意見。記者徐如宜／攝影

台灣中油公司計畫在大林蒲設置真空蒸餾及溶劑脫瀝青工場，今天在大林蒲活動中心舉行說明會，環團與地方居民拉布條陳情，反對中油煉油廠汙染擴張，造成居民健康危害。

地方民代與民眾反映，現在正是大林蒲遷村重要階段，在具體完成前建議中油應暫緩相關會形成汙染案。中油表示，會持續溝通。

中油今天在大林蒲活動中心，舉行「大林廠汽油減苯計畫」環境影響說明書健康風險評估規畫及範疇公開說明會」，以及「大林廠真空蒸餾單元、溶劑脫瀝青單元暨相關工場更新計畫」環境影響說明書動工前公開說明會」。中油要在小港鳳鼻頭段設溶劑脫瀝青工場，面積約5.35公頃。

中油大林煉油廠長廖本源表示，汽油減苯計畫是為了降低油品中的苯含量，提升汽油品質，減少移動汙染源的空汙排放。中油會以先進的技術進行，降低對環境的影響。中油會持續與地方溝通，因為這是對國家社會是正向的事情。

「不要瀝青，空氣要清！」要健康婆婆媽媽團高雄團長洪秀菊表示，4年前同樣位址的曄揚石化開發案被強烈抗議後取消，如今卻換個項目捲土重來。

政府曾向大林蒲居民道歉，並承諾汙染要減少，但卻又接連擴建大林電廠燃氣機組及中油脫瀝青工廠，讓高雄環境負擔雪上加霜。她質疑市長陳其邁的誠信不可靠，說大林蒲的汙染不會增加，空汙改善要優先，卻說一套，做一套。

高雄健康空氣行動聯盟理事長黃義英表示，國衛院的報告已清楚說明大林蒲的健康風險嚴重超標，居民健檢體內血液的重金屬含量超量，政府承諾追蹤健檢也沒有下文，呼籲要做重工業區周邊居民的流行病學的調查。

南部反空汙聯盟李建誠表示，中油只是跑程序，無誠意可言，開發單位雖有通知相關單位，市府也沒人出席。他認為說明會有瑕疪，提出異議。

「不要把大林蒲當成『塑膠』！」大林蒲遷村權益促進會理事長黃琨育說，遷村案還在進行中，現在又要在離國小100公尺外的地方蓋劇毒瀝青工場，讓人無法接受。

高雄市議員陳麗娜表示，中油的作法是看不起陳其邁，對當地居民也是一種汙辱，對環境壓力不斷增加。

市議員陳致中建議中油應綜觀全局，現在正是大林蒲遷村重要階段，瀝青工場異味會讓人受不了，建議中油應暫緩。

台灣中油公司計畫在大林蒲設置真空蒸餾及溶劑脫瀝青工場，今天在大林蒲活動中心舉行說明會，高雄健康空氣行動聯盟理事長黃義英呼籲要做重工業區周邊居民的流行病學的調查。記者徐如宜／攝影
台灣中油公司計畫在大林蒲設置真空蒸餾及溶劑脫瀝青工場，今天在大林蒲活動中心舉行說明會，高雄健康空氣行動聯盟理事長黃義英呼籲要做重工業區周邊居民的流行病學的調查。記者徐如宜／攝影
台灣中油公司計畫在大林蒲設置真空蒸餾及溶劑脫瀝青工場，環團與地方居民拉布條陳情，反對中油煉油廠汙染擴張，造成居民健康危害。記者徐如宜／攝影
台灣中油公司計畫在大林蒲設置真空蒸餾及溶劑脫瀝青工場，環團與地方居民拉布條陳情，反對中油煉油廠汙染擴張，造成居民健康危害。記者徐如宜／攝影
高雄市議員陳麗娜（立者）與陳致中（前左二）參加公開說明會。記者徐如宜／攝影
高雄市議員陳麗娜（立者）與陳致中（前左二）參加公開說明會。記者徐如宜／攝影
台灣中油公司計畫在大林蒲設置真空蒸餾及溶劑脫瀝青工場，環團與地方居民拉布條陳情，反對中油煉油廠汙染擴張，造成居民健康危害。記者徐如宜／攝影
台灣中油公司計畫在大林蒲設置真空蒸餾及溶劑脫瀝青工場，環團與地方居民拉布條陳情，反對中油煉油廠汙染擴張，造成居民健康危害。記者徐如宜／攝影
要健康婆婆媽媽團高雄團長洪秀菊表示，4年前同樣位址的曄揚石化開發案被強烈抗議後取消，如今卻換個項目捲土重來。記者徐如宜／攝影
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台灣中油公司計畫在大林蒲設置真空蒸餾及溶劑脫瀝青工場，今天在大林蒲活動中心舉行說明會，大林廠長廖本源說明。記者徐如宜／攝影
台灣中油公司計畫在大林蒲設置真空蒸餾及溶劑脫瀝青工場，今天在大林蒲活動中心舉行說明會，大林廠長廖本源說明。記者徐如宜／攝影

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