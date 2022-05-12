512護理節 基進再推護理師參選人

今天是護理節，台灣基進舉辦記者會宣布，除大寮、林園選區參選人是護理師楊佩樺外，在高雄再推一護理師參選人，護理師劉航遠出戰大岡山選區。劉航遠表示，過去護理工作只能一一替病人解決問題，希望透過參政能從制度面改善更多民眾的生活，自己將秉持護理專業，讓民眾的生活過得更好。

劉航遠表示，自己是從小在高雄長大的在地高雄人，現在也是一個太太的先生、一個孩子的爸爸，過去在醫院有過15年經驗的護理師。劉航遠認為，岡山地區現在是一個正在快速發展中的區域，不管是接下來要開幕的大型商場、醫院、科學園區，還有很重要的大眾運輸等等的議題。「我作為一個護理人員、一個父親，透過站出來為了這個城市努力，期待可以一點一點改善城市的問題，讓市民以及自己的孩子在未來能夠有個更好的環境。」

楊佩樺今天也出席記者會，楊佩樺指出，去年自己發起「高雄防疫後備人員」計畫，希望在疫情變化造成防疫人員需求大增時，不影響到原有的人力。手邊已整理完善的配套措施，並保有當時的報名的名單。楊呼籲高雄市政府，能夠再次啟動合作，守護高雄醫療量能。