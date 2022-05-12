寶來也有「萬鷺朝鳳」 上百隻白鷺鷥群聚寶來溪

高雄市六龜區寶來溪附近每年4、5月常有上百隻牛背鷺、小白鷺在上空盤旋飛舞，現場非常壯觀，連續4年觀察到此景象的聚寶來餐廳蔡姓先生表示，每天下午4點到6點最好拍，寶來一號橋新橋近期也通車，歡迎民眾到寶來欣賞「萬鷺朝鳳」的特殊景象。

嘉義梅山每年秋季有上萬隻黃頭鷺遷徙經過，吸引不少攝影愛好者及鳥類觀察者前往欣賞，在高雄六龜寶來蔡姓先生也發現，其實寶來每年夏季就有「萬鷺朝鳳」景象，每天約有上百隻白鷺鷥、不同梯次盤旋在寶來溪附近，只是一直缺少曝光。

大批白鷺鷥偶爾像一條白龍飛行在遠方山頭，有時又全體站在樹梢上休息，「等待是值得的」蔡先生表示，每天下午4點到6點是觀察白鷺鷥的最佳時刻，有時白鷺鷥不知道何時會出現，但當一整批鳥從山後方飛出來時，總讓人忍不住驚呼。

高雄師範大學地理系教授羅柳墀表示，「兩個黃鸝鳴翠柳，一行白鷺上青天」根據蔡先生的影像推測，這些白鷺鷥群品種可能為小白鷺、牛背鷺，晚上5、6點正是準備歸巢的時刻，在山中盤旋代表正在尋找獵物，如果品種為夜鷺則背上會有棕灰色。