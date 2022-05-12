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寶來也有「萬鷺朝鳳」 上百隻白鷺鷥群聚寶來溪

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
高雄六龜寶來每年4、5月出現大批白鷺鷥遷徙景象。記者陳玫伶／攝影
高雄六龜寶來每年4、5月出現大批白鷺鷥遷徙景象。記者陳玫伶／攝影

高雄市六龜區寶來溪附近每年4、5月常有上百隻牛背鷺、小白鷺在上空盤旋飛舞，現場非常壯觀，連續4年觀察到此景象的聚寶來餐廳蔡姓先生表示，每天下午4點到6點最好拍，寶來一號橋新橋近期也通車，歡迎民眾到寶來欣賞「萬鷺朝鳳」的特殊景象。

嘉義梅山每年秋季有上萬隻黃頭鷺遷徙經過，吸引不少攝影愛好者及鳥類觀察者前往欣賞，在高雄六龜寶來蔡姓先生也發現，其實寶來每年夏季就有「萬鷺朝鳳」景象，每天約有上百隻白鷺鷥、不同梯次盤旋在寶來溪附近，只是一直缺少曝光。

大批白鷺鷥偶爾像一條白龍飛行在遠方山頭，有時又全體站在樹梢上休息，「等待是值得的」蔡先生表示，每天下午4點到6點是觀察白鷺鷥的最佳時刻，有時白鷺鷥不知道何時會出現，但當一整批鳥從山後方飛出來時，總讓人忍不住驚呼。

高雄師範大學地理系教授羅柳墀表示，「兩個黃鸝鳴翠柳，一行白鷺上青天」根據蔡先生的影像推測，這些白鷺鷥群品種可能為小白鷺、牛背鷺，晚上5、6點正是準備歸巢的時刻，在山中盤旋代表正在尋找獵物，如果品種為夜鷺則背上會有棕灰色。

羅柳墀指出，白鷺鷥為集體築巢的生物，主要吃害蟲，每年4到5月是白鷺鷥遷徙繁殖的季節，會特別挑選環境好、食物較多且安全的場域作為繁殖地，每年繁殖族群都會不斷變化，因此當出現白鷺鷥時，表示這個地方環境不錯，是很好的環境教育場域。

高雄六龜寶來每年4、5月出現大批白鷺鷥遷徙景象。記者陳玫伶／攝影
高雄六龜寶來每年4、5月出現大批白鷺鷥遷徙景象。記者陳玫伶／攝影
高雄六龜寶來每年4、5月出現大批白鷺鷥遷徙景象。記者陳玫伶／攝影
高雄六龜寶來每年4、5月出現大批白鷺鷥遷徙景象。記者陳玫伶／攝影
高雄六龜寶來每年4、5月出現大批白鷺鷥遷徙景象，聚寶來餐廳蔡姓先生觀察，白鷺鷥已連續出現4年。記者陳玫伶／攝影
高雄六龜寶來每年4、5月出現大批白鷺鷥遷徙景象，聚寶來餐廳蔡姓先生觀察，白鷺鷥已連續出現4年。記者陳玫伶／攝影

六龜 嘉義

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