議員批公所替特定候選人發宣傳品 陳其邁：絕不寬貸

今年是選舉年，民進黨籍高雄市議員黃明太今質詢指出，路竹區公所公然替特定候選人發物資，違反行政中立，要求市府拿出魄力，嚴懲違法。高市長陳其邁表示，公務員不該涉及選舉，一定要保持行政中立，如發現相關情事會依照公務人員行政中立法嚴懲，絕不寬貸。

黃明太質詢播放與路竹區公所人員對話影片，黃明太說，影片地點是路竹區公所，公所裡放著大量市議員擬參選人鄭東元宣傳品，也替候選人發放。

影片中公務員說，這是善心人士物資。黃明太問，「這有沒有超過30元？」對方沈默未答。黃明太也秀出Line截圖畫面指出，公所舉辦的旅遊活動沒有一位現任議員知道，但鄭東元卻得知此消息，到遊覽車上發放宣傳品，懷疑公所有大小眼，未謹守行政中立原則。

「公務員不要雞婆！把自己的事情做好就好，選舉的事不用管！」黃明太也說，自己在事發後告知民政局，但民政局僅是把特定候選人相關物資自各區收回，並還給候選人，「這是哪門子的處理方式？如果有人搶劫後歸還東西就沒醉了嗎？」

黃明太問民政局長閻青智，是否有公務員因違法行政中立遭懲戒？閻青智說，自己任內沒有人因違法行政中立遭懲戒。如民政局所屬單位，包括區公所等，有公務人員違法行政中立一定會依相關法令處罰。