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屏東黑鮪魚季活動如常 龍舟賽因疫情發燒喊卡

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
原定6月2日、3日在屏東東港溪東港大橋至進德大橋間舉辦的屏東龍舟賽，東港鎮公所考量疫情嚴峻宣布喊卡，連續3年因疫情停辦。圖／東港鎮公所提供
原定6月2日、3日在屏東東港溪東港大橋至進德大橋間舉辦的屏東龍舟賽，東港鎮公所考量疫情嚴峻宣布喊卡，連續3年因疫情停辦。圖／東港鎮公所提供

疫情停辦兩年的屏東縣龍舟賽，原預計今年配合黑鮪魚文化觀光季活動復辦，但近期又因本土疫情攀升，東港鎮公所再度宣布龍舟賽停辦。

東港鎮公所今年原配合屏東黑鮪魚文化觀光季活動，6月2日、3日在東港溪東港大橋至進德大橋間復辦龍舟賽，雖然黑鮪魚季活動如期於7日展開，但屏東縣昨天單日確診病例創下破千新高，東港鎮又是縣內萬人確診率最高的平地鄉鎮，為避免群聚引發感染風險，東港鎮公所宣布停辦。

有超過30年歷史的屏東縣端午龍舟競賽，縣府每年固定委請東港鎮公所辦理的傳統民俗慶典，每年吸引超過1600名選手參與，公開男子組冠軍可獲20萬獎金，競賽前的龍舟開光點睛儀式及端午祭江活動， 吸引民眾觀禮，近年結合東港溪黑鮪魚文化觀光季活動，與觀光人潮互相拉抬，是屏東頗受關注的民俗節慶活動。

屏東龍舟賽在2020年疫情爆發首年，考量沒有防疫經驗停辦，去年5月因疫情警戒升至三級再停辦，今年疫情發燒，不過中央定調經濟與防疫並重，未禁止大型活動，屏東黑鮪魚文化觀光季活動也自7日起至7月3日如期展開，但近日疫情持續升溫，東港鎮又是縣內萬人確診率最高的平地鄉鎮，引發正反聲音，東港鎮公所考量疫情嚴峻宣布喊卡。

東港鎮公所說，在疫情不斷擴大之際，取消或復辦是兩難決定，公所之前提報防疫計畫包括入口量測體溫以酒精消毒雙手，場內有工作人員舉牌宣導，嚴禁脫口罩和飲食等防疫計畫，未要求打滿3劑才能進場，但開放式場地難管控，選手在賽前訓練和比賽，因體力消枆大，很可能脫下口罩換氣，有傳染風險，因此決定停辦，連3年停辦也是史上首次。

東港 屏東縣 疫情

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