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厚植前鎮漁港競爭力 高市府宣布今起畫為漁港用地
原屬非都市土地的高雄市前鎮漁港2020年獲行政院核定60億元專案建設，高雄市都市計畫發展局為此透過「擴大都市計畫」畫為漁港用地，今天公告實施，將與漁業署協力打造為兼具漁業生產、消費、觀光休閒的國際級漁港。
前鎮漁港面積83公頃，是國內遠洋漁業重鎮，行政院2年前在市長陳其邁補選上任時送出大禮，核定「前鎮漁港建設專案計畫」，經費加碼到60億，重點包括提升前鎮漁港水產品衛生安全、友善船員休憩空間、改善港區水陸環境、優化人流、物流交通動線，打造漁港新風貌。
不過前鎮漁港非屬都市土地範圍，高市府為促進漁港土地有效利用管理，參考行政院核定前鎮漁港計畫，擬定細部計畫細分區及土地使用項目，以符合前鎮漁港使用現況及未來發展，厚植前鎮漁港國際競爭力，都市計畫主要計畫2021年底經內政部都委會審議通過，擴大高市都市計畫面積約82.24公頃，含陸域55.61公頃、水域26.63公頃，並畫設為漁港用地，今天公告實施。
都發局長吳文彥表示，前鎮漁港專案計畫內容包含漁業署辦理南側碼頭及魚市場卸魚碼頭整建、營建署代辦新建多功能水產品運銷中心、新建多功能船員服務中心工程，高市府由副市長林欽榮督導六個局處專責辦理都市計畫、漁業作業碼頭改善、雨汙水下水道建設、景觀及休憩環境營造。包括高雄區漁會大樓、前鎮漁民服務中心建物及既有前鎮漁市場整建改善等工程， 預計今年11月底全數完工。
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