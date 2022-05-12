厚植前鎮漁港競爭力 高市府宣布今起畫為漁港用地

原屬非都市土地的高雄市前鎮漁港2020年獲行政院核定60億元專案建設，高雄市都市計畫發展局為此透過「擴大都市計畫」畫為漁港用地，今天公告實施，將與漁業署協力打造為兼具漁業生產、消費、觀光休閒的國際級漁港。

前鎮漁港面積83公頃，是國內遠洋漁業重鎮，行政院2年前在市長陳其邁補選上任時送出大禮，核定「前鎮漁港建設專案計畫」，經費加碼到60億，重點包括提升前鎮漁港水產品衛生安全、友善船員休憩空間、改善港區水陸環境、優化人流、物流交通動線，打造漁港新風貌。

不過前鎮漁港非屬都市土地範圍，高市府為促進漁港土地有效利用管理，參考行政院核定前鎮漁港計畫，擬定細部計畫細分區及土地使用項目，以符合前鎮漁港使用現況及未來發展，厚植前鎮漁港國際競爭力，都市計畫主要計畫2021年底經內政部都委會審議通過，擴大高市都市計畫面積約82.24公頃，含陸域55.61公頃、水域26.63公頃，並畫設為漁港用地，今天公告實施。