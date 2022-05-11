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蘇偉碩參加民眾黨活動 呼籲政府發免費公費快篩試劑

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
反萊豬醫師蘇偉碩（右一）參加記者會，與民眾黨保持良好互動。記者徐白櫻／攝影
反萊豬醫師蘇偉碩（右一）參加記者會，與民眾黨保持良好互動。記者徐白櫻／攝影

台灣民眾黨立委日前宣布成立「民眾防疫服務隊」，高雄地方黨部今天也響應連署，要求中央提供免費快篩試劑，準備參選議員的律師劉家榮、陳妙真等人組成服務隊，眾人呼籲政府，一定要趕快發免費公費快篩試劑給民眾，一人至少要有10劑。

民眾黨秘書長謝立功下午在高雄黨部召開記者會，黨部主委馮啟彥、各選區提名參選人反映近日選民所面臨難題，反萊豬醫師蘇偉碩也到場聲援。謝立功曾對外透露，高雄市長提名人選，曾與反萊豬醫師蘇偉碩接觸。

今天蘇偉碩出席記者會，謝立功對於高雄市長人選沒有直接回應，但他強調，民眾黨在各縣市提不提人是要看有沒有適合人選，若跟其他任何政黨合作，最大前提是這個人能否有具體貢獻，民眾黨會思考全民利益高於政黨利益。馮啟彥則未把話說死，他說，不急著在國民黨為市長人選焦頭爛額之際搶先公布，市長人選在「審慎評估中」。

記者會聚焦政府防疫政策，馮啟彥以醫師專業背景建議，政府應該提供兒童疫苗完整資訊及廠牌選擇，不宜強制只能施打單一種疫苗。旗鼓鹽選區劉家榮說，「防疫隔離假」、「防疫照顧假」、「遠距工作」等相關問題，民眾黨願當勞工後盾，可提供法律諮詢。

左楠選區莊貽量說，民眾大排長龍買快篩試劑，卻有人在網路以排隊買美食來比喻，比喻不當，會讓當事人內心難受。鳳山選區陳妙真說，學校停班停課標準不一，九宮格匡列法也不恰當，家長焦慮不已。前鎮小港選區葉政瑋說，企業要正常運作，需要大量的試劑，高雄許多企業都有移工，需要盡快改善快篩缺貨亂象。

民眾黨發起公費快篩免費領取連署活動，秘書長謝立功（左）今天下午到高雄召開記者會，會後與議員擬參選人座談。記者徐白櫻／攝影
民眾黨發起公費快篩免費領取連署活動，秘書長謝立功（左）今天下午到高雄召開記者會，會後與議員擬參選人座談。記者徐白櫻／攝影
民眾黨發起公費快篩免費領取連署活動，多位市議員及里長擬參選人出席記者會。記者徐白櫻／攝影
民眾黨發起公費快篩免費領取連署活動，多位市議員及里長擬參選人出席記者會。記者徐白櫻／攝影

快篩試劑 台灣民眾黨 蘇偉碩 謝立功

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