金門迎城隍照辦 議員：縣府無積極作為、民眾自求多福

金門今天新增40例確診，創下單日新高，而明天就是后浦一年一度的「四月十二迎城隍」，不少人憂心這場宗教盛事會不會成為超過500人的大型群聚，讓確診數暴增。對此，金門縣長楊鎮浯說，官方的活動都已經取消，目前由廟方主導，同仁會全程協助，防止風險升高。

金門的迎城隍繞境每年都相當熱鬧，遶境巡安以遷治紀念旗為首，往年約有60多支巡安遊行隊伍，遊行隊伍綿延數公里，但今年參與隊伍僅剩27隊，取消了小孩參與的藝閣、蜈蚣座等隊伍；另外遶行路線也從傳統的老城區「香路」，縮水成僅3800公尺，但民族路、民權路、民生路等市區道路仍封街6小時。

針對不少民眾憂心明天的迎城隍活動，是否成大型群聚。楊鎮浯「老神在在」回應，目前迎城隍部分，官方的活動都已經取消，在宗教部分，縣府有跟廟方去做很多溝通，就他了解，外來的遊客與香客很多團都已經取消。

楊鎮浯說明，中央已經宣布，大型活動的相關防疫計畫已經不需要提報，但縣府還是從嚴，民政與衛政單位也一直有跟廟方就明天的路徑溝通，從嚴來檢視，希望防止可能的風險。

需打滿3劑疫苗才可以參與繞境的規定，如何落實？楊鎮浯表示，有跟廟方提出建議，由廟方來處理，可能會比照馬拉松方式，提供符合者一個識別證，相關同仁也會全程協助，防止風險升高。

民眾也擔心，繞境遊行會耗費體力，不少人口罩可能戴不住，楊鎮浯說，「若有違規，該怎麼處理，就怎麼處理」。具體多少人參與，楊鎮浯表示，廟方目前還估算不出。

「金門的迎城隍活動一定要辦嗎？」金門縣議員董森堡表示，他先前就接獲不少民眾詢問迎城隍是否還要辦理，因為以金門的醫療量能，以往年動輒上千人參與的規模來推算，只要有一成參與者染疫，金門的醫療根本撐不住，但他的疾呼，縣府完全沒回應。

董森堡說，按照金門傳統禮俗，還是會有不少民眾在當天隨香繞境，他說，如果廟方無妥適的檢核措施，行政單位也無積極輔導或監測行動，信徒與民眾只能自求多福。