大寮首座共融式公園動土 陳其邁：有望成第二個農十六
高雄市大寮區第81期重畫區公11、公12及綠地開闢工程今天下午舉行動土儀式，高雄市長陳其邁表示，大寮區是高雄人口成長最快的地方，鄰近有和發工業區、大發工業區等，第81期重畫區公園綠地前後有大武山、鳳凰山、大寮捷運站、忠義國小等，公園設計參考居民說明會提出的需求，並根據地勢規畫兒童滑步車道、鞦韆、攀爬架等，望提供好的環境吸引民眾居住。
高雄市工務局養護工程處長林志東報告指出，第81期重畫區位於大寮區鳳林四路西側，是大寮區第一個公辦市地重畫區，總面積48.78公頃，未來預計將有5個公園、1個綠地等，總計20公頃的公園、綠地、道路等相關公共設施。
林志東說，其中今天動土的公11、公12及公園綠地總面積約3.64公頃，事先透過2場公民參與說明會了解需求，預計串連既有登山步道，附近居民下班下課就能到鳳凰山、步道、公園走走逛逛，公園也配合地勢規畫兒童滑步車道、冒險體能遊戲場、迷彩防空小屋、迷宮及多樣化設施等，配合各年齡層需求完整提供服務。
大寮區光武里長李亮然表示，第81期重畫區過去為陸軍眷村，很感謝市府參考居民意見，將重畫區內最大塊土地公12規畫為公園，且保留原來軍事意象，讓原本眷村居民回來有個念想。
李亮然說，第81期重畫區因位於鳳凰山腳下長年淹水，市府舉辦公民參與說明會時，居民爭取希望滯洪池能建在重畫區內而非外圍，否則後續當水溢出到滯洪池可以排水的程度時，裡面恐怕早已淹水，但很可惜目前滯洪池已設在重畫區外圍，且接近完工。
陳其邁表示，他在2005年擔任高雄市代理市長時，市府原預計從四維路搬到農十六，當時他爭取農十六蓋公園，因為當生態環境變好，就能吸引人民居住，現在農十六成為高雄發展最快的地方，而第81期重畫區如果做好滯洪池、也有完善的公園，有望成為第二個農十六，市府未來也預計投資3億2千萬元，興建2座公園綠地。
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