快訊

小嫻、金剛分手了！直播哽咽落淚 曝情變原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大寮首座共融式公園動土 陳其邁：有望成第二個農十六

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
高雄市大寮區第81期重畫區公11、公12及綠地昨舉辦開闢工程動土儀式，市長陳其邁及多位議員、里長出席。記者陳玫伶／攝影
高雄市大寮區第81期重畫區公11、公12及綠地昨舉辦開闢工程動土儀式，市長陳其邁及多位議員、里長出席。記者陳玫伶／攝影

高雄市大寮區第81期重畫區公11、公12及綠地開闢工程今天下午舉行動土儀式，高雄市長陳其邁表示，大寮區是高雄人口成長最快的地方，鄰近有和發工業區、大發工業區等，第81期重畫區公園綠地前後有大武山、鳳凰山、大寮捷運站、忠義國小等，公園設計參考居民說明會提出的需求，並根據地勢規畫兒童滑步車道、鞦韆、攀爬架等，望提供好的環境吸引民眾居住。

高雄市工務局養護工程處長林志東報告指出，第81期重畫區位於大寮區鳳林四路西側，是大寮區第一個公辦市地重畫區，總面積48.78公頃，未來預計將有5個公園、1個綠地等，總計20公頃的公園、綠地、道路等相關公共設施。

林志東說，其中今天動土的公11、公12及公園綠地總面積約3.64公頃，事先透過2場公民參與說明會了解需求，預計串連既有登山步道，附近居民下班下課就能到鳳凰山、步道、公園走走逛逛，公園也配合地勢規畫兒童滑步車道、冒險體能遊戲場、迷彩防空小屋、迷宮及多樣化設施等，配合各年齡層需求完整提供服務。

大寮區光武里長李亮然表示，第81期重畫區過去為陸軍眷村，很感謝市府參考居民意見，將重畫區內最大塊土地公12規畫為公園，且保留原來軍事意象，讓原本眷村居民回來有個念想。

李亮然說，第81期重畫區因位於鳳凰山腳下長年淹水，市府舉辦公民參與說明會時，居民爭取希望滯洪池能建在重畫區內而非外圍，否則後續當水溢出到滯洪池可以排水的程度時，裡面恐怕早已淹水，但很可惜目前滯洪池已設在重畫區外圍，且接近完工。

陳其邁表示，他在2005年擔任高雄市代理市長時，市府原預計從四維路搬到農十六，當時他爭取農十六蓋公園，因為當生態環境變好，就能吸引人民居住，現在農十六成為高雄發展最快的地方，而第81期重畫區如果做好滯洪池、也有完善的公園，有望成為第二個農十六，市府未來也預計投資3億2千萬元，興建2座公園綠地。

高雄市大寮區第81期重畫區公11、公12及綠地今舉辦開闢工程動土儀式，預計規畫全年齡層可運用的公園空間，並有迷彩防空小屋等設施。記者陳玫伶／攝影
高雄市大寮區第81期重畫區公11、公12及綠地今舉辦開闢工程動土儀式，預計規畫全年齡層可運用的公園空間，並有迷彩防空小屋等設施。記者陳玫伶／攝影
高雄市大寮區第81期重畫區公11、公12及綠地今舉辦開闢工程動土儀式，預計規畫全年齡層可運用的公園空間，並有迷彩防空小屋等設施。記者陳玫伶／攝影
高雄市大寮區第81期重畫區公11、公12及綠地今舉辦開闢工程動土儀式，預計規畫全年齡層可運用的公園空間，並有迷彩防空小屋等設施。記者陳玫伶／攝影
高雄市大寮區第81期重畫區公11、公12及綠地今舉辦開闢工程動土儀式，預計規畫全年齡層可運用的公園空間，並有迷彩防空小屋等設施。記者陳玫伶／攝影
高雄市大寮區第81期重畫區公11、公12及綠地今舉辦開闢工程動土儀式，預計規畫全年齡層可運用的公園空間，並有迷彩防空小屋等設施。記者陳玫伶／攝影
高雄市大寮區第81期重畫區公11、公12及綠地昨舉辦開闢工程動土儀式，市長陳其邁及多位議員、里長出席。記者陳玫伶／攝影
高雄市大寮區第81期重畫區公11、公12及綠地昨舉辦開闢工程動土儀式，市長陳其邁及多位議員、里長出席。記者陳玫伶／攝影

重畫區 滯洪池 高雄市

延伸閱讀

影／逾30年黨齡藍營原民議員 表態挺陳其邁連任市長

高雄大雷雨路樹倒 鼓山區降雨最多

防疫關懷包得來速啟動首日 陳其邁：不受大雨影響

高雄大寮捷運站通車13年周遭空蕩蕩 議員促改善

相關新聞

蘇偉碩參加民眾黨活動 呼籲政府發免費公費快篩試劑

台灣民眾黨立委日前宣布成立「民眾防疫服務隊」，高雄地方黨部今天也響應連署，要求中央提供免費快篩試劑，準備參選議員的律師劉...

金門迎城隍照辦 議員：縣府無積極作為、民眾自求多福

金門今天新增40例確診，創下單日新高，而明天就是后浦一年一度的「四月十二迎城隍」，不少人憂心這場宗教盛事會不會成為超過5...

大寮首座共融式公園動土 陳其邁：有望成第二個農十六

高雄市大寮區第81期重畫區公11、公12及綠地開闢工程今天下午舉行動土儀式，高雄市長陳其邁表示，大寮區是高雄人口成長最快...

高雄港消新成立洲際港消防分隊 配置11人、6車進駐

因應高雄港洲際貨櫃中心二期開發計畫，高雄港務消防隊今成立洲際港分未，配置11名消防隊員、3輛消防車，因應轄區內的石化倉儲...

捕獵熊鷹 來義鄉傳統狩獵文化協會聲明獵殺乃傳統禁忌

警政署保七總隊第八大隊日前在屏東縣來義鄉查獲陳姓男子違法獵捕熊鷹，事件一出引發部落分歧，來義鄉白鷺部落5大家族昨聲援，認...

鼓勵學校午餐採用在地截切水果 高雄市發學校獎勵金

高雄市農業局推動「學校午餐採用高雄在地優質截切水果獎勵實施計畫」，獎勵高雄在地國中、小學及幼兒園等，如採用截切鳳梨、芭樂...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。