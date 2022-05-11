高雄確診者照護「關懷包得來速」上路 內附免費快篩

疫情嚴峻，確診數增加，因此居家關懷包往往無法第一時間送達，高雄市首創關懷包得來速，居隔中的同住家人可以出門前往領取， 今天第一天上路，全市38區都設有領取據點，有少數民眾不知道要帶身分證件，也沒收到通知簡訊，因此撲空。

國內疫情急速攀升，為優化行政流程，高雄市政府首推出「關懷包得來速」，只要是確診、居家隔離者都適用，確診者接獲「確診簡訊」後2小時，可請親友至指定地點領取。領取時間是上午9點至中午12點，以及下午1點30分至晚上9點。領取地點分別在38區區公所或指定地點，關懷包內容物包含快篩試劑，漂白水、肥皂、沖調食品包、口罩、衛教宣導資料、影片與心理調適相關訊息。