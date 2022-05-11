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高雄港消新成立洲際港消防分隊 配置11人、6車進駐
因應高雄港洲際貨櫃中心二期開發計畫，高雄港務消防隊今成立洲際港分未，配置11名消防隊員、3輛消防車，因應轄區內的石化倉儲港區，分隊還有1輛化學災害處理車、救助器材車1輛等各式救災救護設備。
洲際商港區有19座碼頭，服務船舶和裝卸貨量約占高雄港的3分之1甚至一半，另石化產業倉儲也陸續遷移至洲際商港區，進駐廠商及貨運吞吐等越趨繁重，洲際貨櫃中心一、二期，陸域面積達800多公頃，管轄6家石化業廠，隨石化倉儲區已具規模，消防人力也到位，今正式成立洲際港分隊，分攤鄰近二港口分隊的救災救護工作。
港務消防隊表示，為維護洲際港區的防救災需求，港務消防隊結合石化業者強化區域聯防、購置個人防護裝備及搶救器材、定期辦理演練，設置消防車輛及移動式砲塔等設備，另外也借鏡六輕廠區之經驗，將各石化業者之消防水源連結起來，確保災害發生時救災水源供應無虞。
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