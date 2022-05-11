快訊

12歲以下才可來 柯文哲宣布調整兒童防疫門診對象

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄港消新成立洲際港消防分隊 配置11人、6車進駐

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導
高雄港務消防隊今天新成立洲際港分隊，配置11人、6車，專責維護石化倉儲區。圖/高雄港務消防隊提供
高雄港務消防隊今天新成立洲際港分隊，配置11人、6車，專責維護石化倉儲區。圖/高雄港務消防隊提供

因應高雄港洲際貨櫃中心二期開發計畫，高雄港務消防隊今成立洲際港分未，配置11名消防隊員、3輛消防車，因應轄區內的石化倉儲港區，分隊還有1輛化學災害處理車、救助器材車1輛等各式救災救護設備。

洲際商港區有19座碼頭，服務船舶和裝卸貨量約占高雄港的3分之1甚至一半，另石化產業倉儲也陸續遷移至洲際商港區，進駐廠商及貨運吞吐等越趨繁重，洲際貨櫃中心一、二期，陸域面積達800多公頃，管轄6家石化業廠，隨石化倉儲區已具規模，消防人力也到位，今正式成立洲際港分隊，分攤鄰近二港口分隊的救災救護工作。

港務消防隊表示，為維護洲際港區的防救災需求，港務消防隊結合石化業者強化區域聯防、購置個人防護裝備及搶救器材、定期辦理演練，設置消防車輛及移動式砲塔等設備，另外也借鏡六輕廠區之經驗，將各石化業者之消防水源連結起來，確保災害發生時救災水源供應無虞。

高雄港務消防隊今天新成立洲際港分隊，配置11人、6車，專責維護石化倉儲區。圖/高雄港務消防隊提供
高雄港務消防隊今天新成立洲際港分隊，配置11人、6車，專責維護石化倉儲區。圖/高雄港務消防隊提供

高雄港 碼頭

延伸閱讀

新北土城消防分隊7人確診 消局：調整人力不影響救災

紫雲宮捐梨山消防分隊救難裝備 強化山區救災能量

桃園消防打敗眾多醫生錄取台大研究所 最想改變這件事

布袋消防分隊隊員快篩陽PCR陰 同隊隊員不必居隔虛驚

相關新聞

高雄港消新成立洲際港消防分隊 配置11人、6車進駐

因應高雄港洲際貨櫃中心二期開發計畫，高雄港務消防隊今成立洲際港分未，配置11名消防隊員、3輛消防車，因應轄區內的石化倉儲...

捕獵熊鷹 來義鄉傳統狩獵文化協會聲明獵殺乃傳統禁忌

警政署保七總隊第八大隊日前在屏東縣來義鄉查獲陳姓男子違法獵捕熊鷹，事件一出引發部落分歧，來義鄉白鷺部落5大家族昨聲援，認...

鼓勵學校午餐採用在地截切水果 高雄市發學校獎勵金

高雄市農業局推動「學校午餐採用高雄在地優質截切水果獎勵實施計畫」，獎勵高雄在地國中、小學及幼兒園等，如採用截切鳳梨、芭樂...

金門醫院與長庚醫院跨海接力搶救 將重傷男大生救回

發生在上月的1場重大車禍，1名金門大學的呂姓男大生，遭對向車道的自小客車直接撞上抛飛，造成第五級的肝臟撕裂傷與第五級腎臟...

疫情升溫血荒急需熱血人 屏東有線電視業者號召捐血

疫情升溫，連帶影響民眾捐血意願，血液庫存量頻告急，高雄捐血中心指出，疫情影響捐血人潮減少約2到3成，部分校園、部隊與工廠...

「185趴趴照」情境式攝影競賽 獎金1萬元等你來挑戰

屏東縣府推廣185縣道沿山公路周邊觀光，推出「185 趴趴照」情境式攝影競賽，即起開放報名，競賽活動將在端午連假最後一天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。