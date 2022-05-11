捕獵熊鷹 來義鄉傳統狩獵文化協會聲明獵殺乃傳統禁忌

警政署保七總隊第八大隊日前在屏東縣來義鄉查獲陳姓男子違法獵捕熊鷹，事件一出引發部落分歧，來義鄉白鷺部落5大家族昨聲援，認為狩獵文化遭汙名化，原住民被當成賊；屏東縣來義鄉傳統狩獵文化協會今發聲明強調，熊鷹傳統對排灣族來說是守護神化身，獵殺乃傳統禁忌，「一般狩獵者不會刻意獵殺熊鷹」。

屏東縣來義鄉傳統狩獵文化協會是全國最早以鄉為單位立案的狩獵自主管理組織，會員有316人。警政署保七總隊第八大隊日前在來義山區查獲獵人陳姓男子違法獵捕熊鷹，協會為避免國人產生不必要的誤解，發出聲明。

協會發出聲明有四點：

一、熊鷹傳統上對排灣族而言，是守護神的化身，獵殺乃傳統禁忌。誤捕致命者，不但須把熊鷹羽全數交予部落領袖處置，還需要依照慣習提供珍貴的家豬在部落祭場進行公開的賠罪儀式，因此一般狩獵者並不會刻意獵殺熊鷹。

二、本協會在林務局與屏科大的輔導下進行狩獵自主管理試辦計畫、申請學術研究之利用已四年，除了嚴禁不得獵捕熊與熊鷹之瀕危物種之外，自律狩獵公約中還明訂：「獵物不得出售圖利」（第六條）、「狩獵者應遵落實部落傳統獵物分享文化」(第八條)、「狩獵者應協助維護山林及生態， …」（第十條），以及最重要的：「狩獵者行為涉及違法時，則依相關法令處置。」（第十四條）。

三、本協會宗旨在於：「承傳排灣族傳統狩獵管理制度，同時維護原住民族基本權益及保育區域內野生動物及其環境，以促進部落永續發展為宗旨。」。依會員大會通過之組織章程第十條規定：「協會成員有違反法令、章程或不遵守協會會議決議、協會幹部決定及狩獵管理公約時，得經協會會議決議，予以警告或停權，其危害團體情節重大者，得經會員大會決議予以除名。」。任何協會會員，若發生以上情事，皆會依章程規定辦理。

四、本協會運作嚴謹，近年協助巡守山林、避免山老鼠盜伐，也參與山林救難。此外，近年積極推動熊鷹主要食物之飛鼠保育，除進行其棲地改善外，也主動減少飛鼠的獵捕。為了保育熊鷹，去年更積極與鄉民共同爭取熊鷹仿真羽毛班在鄉內開設並實際應用於婚慶場合中。今後仍會持續凝聚會員共同保育自然資源永續之共識，讓野生動物生生不息，避免雷同的憾事發生。