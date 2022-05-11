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屏東「185趴趴照」 打造攝影競賽輕旅行

中央社 / 屏東縣11日電

屏東縣政府為展現185縣道族群多元、農物產豐饒各種風貌，6月5日舉辦「185趴趴照」情境式攝影比賽，並藉此打造專屬攝影競賽的縣道輕旅行。

屏東縣政府交通旅遊處長黃國維接受媒體聯訪指出，打破以往純粹攝影競賽模式，結合攝影競賽與情境互動式遊程，參賽者在8小時內，依指定題目，前往指定地點，以手機或相機拍下5張具創意的照片並在檢錄站上傳完成交件，就有機會獲獎金1萬元。

黃國維說，近期超夯的沿山公路185縣道，沿著中央山脈西側，北起高樹鄉大津、南至枋寮鄉，沿線串聯原鄉部落及客家鄉鎮，族群多元豐富且農物產豐饒。

黃國維指出，185縣道沿線大武山麓稜線、廣闊鳳梨田、綠意盎然樹林、富有文化特色的原民及客家聚落是絕佳攝影環境，參賽者藉由故事情境提示引導，可沿著185縣道拍出一張張屬於屏東旅程的回憶，也藉此打造專屬攝影競賽的185縣道輕旅行遊程。

屏東縣政府 攝影比賽

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