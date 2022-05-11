鼓勵學校午餐採用在地截切水果 高雄市發學校獎勵金

高雄市農業局推動「學校午餐採用高雄在地優質截切水果獎勵實施計畫」，獎勵高雄在地國中、小學及幼兒園等，如採用截切鳳梨、芭樂、木瓜及火龍果等4種高雄水果作為營養午餐飯後水果，食用次數達4次以上，發給每校獎勵金1萬元，每校最高可得獎勵金3萬元，讓高雄學童在疫情期間透過多食用新鮮水果，猶如增添隱形口罩，提高身體免疫力。

農業局表示，目前全市有四分之一的學校響應食用高雄截切水果，許多學校營養師及午餐執秘已將食用在地新鮮截切水果列為營養午餐推動項目，實踐吃在地、食當季的飲食理念。三民區光武國小營養師陳加松說，爭取水果獎勵金，並將獎勵金回饋到孩童營養午餐，加上申請學校午餐採用國產可溯源食材實施計畫的補助，可讓孩子吃到更好的食材及吃得更營養。國小及幼兒園學校老師也回饋，因學童正處於換牙及牙齦生長期間，截切後的鮮果方便學童即食，有效減少剩食。

為讓偏遠小校也可響應此計畫，吃到高雄最新鮮的果品，110年農業局將獎勵金申請方式改採以「次數」計算，申請的偏鄉學校有桃源區建山國小、茂林區多納國小、甲仙區小林國小、六龜區新發國小等。學校表示參與計畫，可讓學童認識高雄農產，申請獎勵金可運用於食材採購，及解決偏遠地區食材成本運輸費用的問題。

營養師指出，蔬菜、水果含天然大量的植化素、維生素與礦物質，以「彩虹飲食法」讓餐盤上有多彩顏色的呈現，對於免疫系統更有保護力。像鳳梨營養價值高且富含槲皮素、兒茶素、綠原酸，能促進腸胃消化；芭樂富含維生素C與類黃酮素、檞皮素，預防老化；木瓜含有維他命A、β-胡蘿蔔素及蕃茄紅素；火龍果含甜菜紅素，有益均衡營養。