金門醫院與長庚醫院跨海接力搶救 將重傷男大生救回

發生在上月的1場重大車禍，1名金門大學的呂姓男大生，遭對向車道的自小客車直接撞上抛飛，造成第五級的肝臟撕裂傷與第五級腎臟撕裂傷合併出血性休克，緊急後送至台灣治療，經金門醫院與林口長庚醫院外傷急症外科跨海接力搶救，病患恢復良好，日前已出院。

金門醫院今天表示，該院與林口長庚醫院長期合作，由長庚醫院外傷急症外科主治醫師群支援離島第一線急診外科與外傷病患手術與照護，今年4月14日，這名呂姓男大生，因為嚴重車禍被送往金門醫院急診室救治，到院時呈現重度休克狀態，院方立即安排了緊急手術止血，由於手術中狀況仍不穩定、需進一步治療，術後緊急後送至台灣本島。

當天兩位林口長庚醫院派駐於金門醫院支援的外傷主治醫師康世晴與許致博聯手，一位替病患進行了緊急開腹止血手術，摘除四分五裂的腎臟以及肝臟撕裂傷縫合，一位鎮守加護病房繼續術後照護與轉送聯繫，經聯繫林口長庚醫院人員待命後，由康醫師協同金門醫療團隊，於4月15日凌晨4點搭乘醫療專機全程護送傷患回本島。

醫療專機在清晨5點26分抵達桃園機場並送往林口長庚醫院急診室，由林口外傷團隊接手血管攝影栓塞止血、2次手術與後續重症加護。歷經15小時的空中接力搶救與近20天與死神拔河後，病患於5月9日順利出院。病患及家屬對於能從鬼門關口給救回來，除了感謝金門醫院及林口長庚外傷團隊的努力外，也感謝上天恩賜的奇蹟。

金門醫院院長侯重光表示，林口長庚外傷團隊在謝奇勳主任領導下，不僅是國內首屈一指的團隊，扮演國內外傷醫療領頭羊，除服務桃竹苗地區外，也長年支援金門的急症外傷醫療。此外自去年10月起，外傷急症外科開始支援金門醫院加護病房，強化了加護病房外科重症照護能力，讓離島民眾也享有醫學中心一級外傷中心的醫療水準。

侯重光也說，這次呂同學能夠成功搶救，代表團隊的默契與效率發揮功效，金門醫院將繼續秉持堅持到底不放棄的精神，繼續服務傷患。