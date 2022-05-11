疫情升溫血荒急需熱血人 屏東有線電視業者號召捐血

疫情升溫，連帶影響民眾捐血意願，血液庫存量頻告急，高雄捐血中心指出，疫情影響捐血人潮減少約2到3成，部分校園、部隊與工廠也因為防疫的因素，暫停辦理捐血活動。屏東有線電視業者，5月14日屏東捐血站、5月18日潮州鎮獅子公園，舉辦兩場捐血公益活動，致贈白米感謝熱血者響應。

高雄捐血中心企劃課長楊贛屏說，各大醫院雖配合中央疫情指揮中心實施醫療降載，用血量雖有一點下滑，但目前捐血中心的庫存，只是勉強可供應現在醫院的需求，希望民眾有正向防疫觀念，做好防疫措施，歡迎大家到捐血中心捐血。

高雄捐血中心指出，捐血中心血液庫存量勉強可供應醫院需求，但距離安全的8到10天庫存仍短少3千到4千袋，其中以A型、AB型血更是短缺。

屏東有線電視業者、觀昇、屏南有線電視公司表示，醫療用血無法等待，連帶影響民眾就醫品質，號召民眾響應公益，攜手屏東縣新聞記者公會、高雄捐血中心發起捐血活動，感謝認同助人理念的民眾，凡捐血滿250cc者，致贈1份3公斤白米；捐血滿500cc者則可獲得2份3公斤白米。

「謝謝有您 熱血傳愛」捐血活動有兩場次，5月14日上午8點至下午5點，在屏東市忠孝路295號（屏東捐血站）。第二場次5月18日上午9點至下午5點半，在潮州鎮愛河路獅子公園舉行。

有線電視業者提醒，捐血前維持良好作息與飲食，並攜帶身分證與戴口罩到現場，落實疫措施，包括量體溫及提供酒精消毒等，保障捐血人員的健康安全。