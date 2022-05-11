快訊

圖輯／一代台語片笑匠傳奇一生落幕——脫線享嵩壽90

美最強驅逐艦駐日！遼寧艦不甘示弱 率7艦駛近台灣演訓

7個LINE免費隱藏版貼圖來了！蠟筆小新超Q、任務也最難解

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「185趴趴照」情境式攝影競賽 獎金1萬元等你來挑戰

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣府推廣185縣道沿山公路觀光，推出情境式攝影比賽，當天在水門轉運站集合。記者劉星君／攝影
屏東縣府推廣185縣道沿山公路觀光，推出情境式攝影比賽，當天在水門轉運站集合。記者劉星君／攝影

屏東縣府推廣185縣道沿山公路周邊觀光，推出「185 趴趴照」情境式攝影競賽，即起開放報名，競賽活動將在端午連假最後一天6月5日登場，屏縣政府打破以往純粹由參賽者投稿的攝影競賽模式，首次將「攝影競賽」與「情境互動式遊程」結合，參賽者在8小時內依指定題目，到指定地點，以手機或相機拍下 5 張極富創意的照片完成交件，就有機會獲得1萬元獎金。

縣府交旅處指出，此次競賽拍攝景點皆位在近期超夯沿山公路185縣道周邊，185縣道沿中央山脈西側，北起高樹鄉大津、南至枋寮鄉，為目前台灣第五長的縣道，沿線串聯許多原鄉部落及客家鄉鎮，族群多元、文化 豐富且農物產豐饒。

交旅處表示，選定185縣道作為競賽地點，是因為185縣道沿線大武山麓稜線、廣闊鳳梨田、綠意盎然的樹林、富有文化特色的原民及客家聚落都是絕佳攝影環境，參賽者藉由故事情境提示引導，可沿著185縣道拍出一張張屏東旅程回憶，打造專屬攝影競賽的185輕旅行遊程，讓參賽者出門拍照、旅遊，還有機會拿獎金。

競賽採2人一組團體報名，報名期間即日起至 5月29日止，報名費600元，活動當天需自備交通工具至水門轉運站報到檢錄，依照所抽中的題目展開實境攝影旅程，8小時內依提示拍攝5張照片至檢錄站上傳即完成任務，可使用相機或手機拍攝，只要對攝影有興趣的民眾歡迎報名參加。

凡報名「185 趴趴照」情境式攝影競賽且完成報到者，即有活動專屬衣服、提袋等豐富紀念品可拿，攝影作品獲評選優勝組還可獲得1萬元，活動詳情請至「屏東 go 好玩」臉書粉絲專頁 或屏東縣政府交通旅遊處官網查詢。

屏東縣政府

延伸閱讀

煎熬72小時！確診童發燒40.5度 屏東媽自力照顧被封「地表最強」

屏東家長最關心 停課資訊今起全上網公開

迎戰確診高峰 屏東宣布基層診所加入領藥快篩行列

4檔零組件股前4月營收逆增逾4成 扮反彈急先鋒

相關新聞

面船帆石近國家公園海景 墾丁最美包棟別墅Villa

後疫情期間，不敢去人太多的地方，想要更安全的旅遊，想要有國外的Fu，想要待上一整天都不會無聊，首選國境之南，位於船帆石對面，國家公園海景第一排的「姊妹沙灘別墅Four Sisters Villa」，最適合包棟住宿，如置身歐風異國情境，享受歐式美學早餐，貼心管家服務，可以很安心地與家人、好友相聚又不受打擾，實在太讚了！

走讀勝利星村 咖啡香配濃濃書卷氣 屏東眷村文創之旅

即使現代人手一機，在屏東縣的「勝利星村」，一如刻有眷村回憶的建築被妥善留存下來，在這裡，書本仍有無可比擬的魅力。「勝利星村創意生活園區 V.I.P ZONE」擁有全台密度最高的獨立書店群

「185趴趴照」情境式攝影競賽 獎金1萬元等你來挑戰

屏東縣府推廣185縣道沿山公路周邊觀光，推出「185 趴趴照」情境式攝影競賽，即起開放報名，競賽活動將在端午連假最後一天...

高雄大寮捷運站通車13年周遭空蕩蕩 議員促改善

高雄捷運橘線通車13年多，終點大寮捷運站四周空蕩蕩、商店寥寥可數，跟起點西子灣站有天壤之別。議員黃天煌指出，捷運站前預留...

疫情升溫血荒急需熱血人 屏東有線電視業者號召捐血

疫情升溫，連帶影響民眾捐血意願，血液庫存量頻告急，高雄捐血中心指出，疫情影響捐血人潮減少約2到3成，部分校園、部隊與工廠...

高市美術館路段交通號誌工程 5月底前施工交管

高市府交通局配合輕軌二階興建工程，同步施作鼓山區美術館路段交通號誌更新改善工程，從馬卡道路至裕誠路等路口，因應施工在5月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。