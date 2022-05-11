「185趴趴照」情境式攝影競賽 獎金1萬元等你來挑戰

屏東縣府推廣185縣道沿山公路周邊觀光，推出「185 趴趴照」情境式攝影競賽，即起開放報名，競賽活動將在端午連假最後一天6月5日登場，屏縣政府打破以往純粹由參賽者投稿的攝影競賽模式，首次將「攝影競賽」與「情境互動式遊程」結合，參賽者在8小時內依指定題目，到指定地點，以手機或相機拍下 5 張極富創意的照片完成交件，就有機會獲得1萬元獎金。

縣府交旅處指出，此次競賽拍攝景點皆位在近期超夯沿山公路185縣道周邊，185縣道沿中央山脈西側，北起高樹鄉大津、南至枋寮鄉，為目前台灣第五長的縣道，沿線串聯許多原鄉部落及客家鄉鎮，族群多元、文化 豐富且農物產豐饒。

交旅處表示，選定185縣道作為競賽地點，是因為185縣道沿線大武山麓稜線、廣闊鳳梨田、綠意盎然的樹林、富有文化特色的原民及客家聚落都是絕佳攝影環境，參賽者藉由故事情境提示引導，可沿著185縣道拍出一張張屏東旅程回憶，打造專屬攝影競賽的185輕旅行遊程，讓參賽者出門拍照、旅遊，還有機會拿獎金。

競賽採2人一組團體報名，報名期間即日起至 5月29日止，報名費600元，活動當天需自備交通工具至水門轉運站報到檢錄，依照所抽中的題目展開實境攝影旅程，8小時內依提示拍攝5張照片至檢錄站上傳即完成任務，可使用相機或手機拍攝，只要對攝影有興趣的民眾歡迎報名參加。

凡報名「185 趴趴照」情境式攝影競賽且完成報到者，即有活動專屬衣服、提袋等豐富紀念品可拿，攝影作品獲評選優勝組還可獲得1萬元，活動詳情請至「屏東 go 好玩」臉書粉絲專頁 或屏東縣政府交通旅遊處官網查詢。