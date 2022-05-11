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高市美術館路段交通號誌工程 5月底前施工交管
高市府交通局配合輕軌二階興建工程，同步施作鼓山區美術館路段交通號誌更新改善工程，從馬卡道路至裕誠路等路口，因應施工在5月底前將管制交通。交通局表示，東西向車輛可利用青海路、明誠四路進出；南北向則可改走翠華路、龍勝路。
交通局表示，即日起號誌更新改善工程，每天作業時段為早上九點至下午四點半。採半半施工，部分施工完成即開放通行，如有全路口封閉施工將另行公告。交通局提醒，用路人可提前改道或選擇替代道路，現場請依人員指揮行進。
交通局透過輕軌二階工程建設，全面汰換沿線路口交通號誌控制器，將舊有設施改為先進式控制器，滿足輕軌優先通行和路口防撞功能等需求。另外也將增設小綠人行人專用號誌，保障行人穿越路口安全。
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