高市美術館路段交通號誌工程 5月底前施工交管

後疫情期間，不敢去人太多的地方，想要更安全的旅遊，想要有國外的Fu，想要待上一整天都不會無聊，首選國境之南，位於船帆石對面，國家公園海景第一排的「姊妹沙灘別墅Four Sisters Villa」，最適合包棟住宿，如置身歐風異國情境，享受歐式美學早餐，貼心管家服務，可以很安心地與家人、好友相聚又不受打擾，實在太讚了！

2022-05-11 09:12