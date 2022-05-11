防疫關懷包得來速啟動首日 陳其邁：不受大雨影響

梅雨來襲，高雄各地下雨不停，今天適逢防疫關懷包得來速領取啟動日，運作情況引發外界關心。市長陳其邁說，昨日預知今天會下大雨已經做好準備，第一天人流順利，效果比預期好很多。

高雄市長陳其邁今早到議會接受總質詢，媒體聯訪時被問及今日雨勢，以及是否影響防疫關懷包得來速作業。陳其邁說，氣象局發布豪雨特報，鼓山區3個小時雨量達到94毫米，高雄市政府3級開設，鼓山區的濱海路、鼓山三路、九如路及馬卡道等道路一度瞬間積水，8點左右已經消退，適逢上班時間有部分交通擁塞，雷雨胞在岡山往北移動，會持續監測水情變化。

陳其邁說，昨日已經預知今天會下大雨，所以布置與開設良好，人也沒有太早出門，人流順利，目前看起來效果比預期好很多，也希望民眾能夠好好使用得來速，防疫還有一段很長的時間要走，得來速可快速分流。