防疫關懷包得來速啟動首日 陳其邁：不受大雨影響
梅雨來襲，高雄各地下雨不停，今天適逢防疫關懷包得來速領取啟動日，運作情況引發外界關心。市長陳其邁說，昨日預知今天會下大雨已經做好準備，第一天人流順利，效果比預期好很多。
高雄市長陳其邁今早到議會接受總質詢，媒體聯訪時被問及今日雨勢，以及是否影響防疫關懷包得來速作業。陳其邁說，氣象局發布豪雨特報，鼓山區3個小時雨量達到94毫米，高雄市政府3級開設，鼓山區的濱海路、鼓山三路、九如路及馬卡道等道路一度瞬間積水，8點左右已經消退，適逢上班時間有部分交通擁塞，雷雨胞在岡山往北移動，會持續監測水情變化。
陳其邁說，昨日已經預知今天會下大雨，所以布置與開設良好，人也沒有太早出門，人流順利，目前看起來效果比預期好很多，也希望民眾能夠好好使用得來速，防疫還有一段很長的時間要走，得來速可快速分流。
陳說，當收到醫院的PCR陽性通知，在2個小時以後就可以領到防疫物資，那這一個最重要的是裡面的快篩試劑，目前高雄市量能充足，民眾若有呼吸道症狀、接觸確診者或有熱點足跡重疊才篩，也不要太緊張，天天在用快篩，每天都要篩一次，大可不必，另針對高風險的場域，如長照機構或一些關鍵基礎設施，每個禮拜定期篩檢。
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