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高雄大寮捷運站通車13年周遭空蕩蕩 議員促改善

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
議員黃天煌關心捷運橘線大寮站開發問題，督促市府要有所作為。記者徐白櫻／翻攝
議員黃天煌關心捷運橘線大寮站開發問題，督促市府要有所作為。記者徐白櫻／翻攝

高雄捷運橘線通車13年多，終點大寮捷運站四周空蕩蕩、商店寥寥可數，跟起點西子灣站有天壤之別。議員黃天煌指出，捷運站前預留40米道路，但多年來發展遲緩，市府應開發景點或營造商圈帶動地方發展。市長陳其邁說，邀集捷運公司及共商開發計畫，另以都市計畫來帶動發展。

高捷橘線在2008年9月通車，從鼓山區西子灣往東串聯至大寮前庄。林園大寮區議員黃天煌今日在議會總質詢指出，大寮站開闢十幾年，多年來僅有享溫馨KTV及舊振南文化館進駐，其他大片土地空蕩蕩，站前40米道路車輛也不多，跟其他捷運站人來人往景觀差異極大。

黃天煌說，車站應該不只是讓民眾搭車而已，捷運站前農地透過區段徵收變成建地，建商看好發展潛力，三角窗透天店面價值近5千萬，但十幾年來捷運站周遭一直沒發展，房子蓋了沒有商圈、沒有景點，在地人不會想去走走，也吸引不了市區的人搭捷運來大寮逛逛，市府要想辦法帶動商機。

市長陳其邁答詢說，大寮捷運站土地總面積35公頃，21公頃已開發、 14公頃未開發，土地是高雄捷運公司產權，會拜託副市長林欽榮去商談，尋求合作開發機會，其次，大寮機廠以東土地多屬農業區，尚未開發，捷運站周遭也要同步進行都市計畫通盤檢討，責成都發局進行檢討。

「大寮公園少，道路也彎彎曲曲，環境比較鄉下」陳其邁說，社宅興建、捷運站附近81期重劃區及和發產業園區等陸續帶入人潮，均會以捷運當中心點，捷運站是大寮門戶、新都心，確實要提升都市機能，會繼續來努力。

捷運 陳其邁 都市計畫

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