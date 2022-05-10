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澎管處推黃金海岸旅遊 深度體驗澎湖之美
交通部觀光局澎湖國家風景區管理處繼推出四季旅遊後，再打造澎湖黃金海岸「潮澎遊Wave Penghu」旅遊路線，讓遊客深度體驗澎湖之美。
澎管處推出的澎湖黃金海岸「潮澎遊WavePenghu」旅遊行程，今天由澎管處長許宗民、縣府秘書長盧春田、旅遊處副處長劉美凡、澎科大校長黃有評與旅遊業界代表共同啟動。
許宗民表示，澎管處新推出的澎湖黃金海岸「潮澎遊Wave Penghu」旅遊路線，是觀光前瞻建設計畫「魅力旅遊據點營造」，深度發展澎湖，改善觀光基礎，打造主題式旅遊新體驗。
許宗民說，澎湖的沙灘與地質景觀，在亞洲地區是最美、最棒的景點，「潮澎遊」網羅小門鯨魚洞地質公園、北寮奎壁山地質公園、七美𩵺鯉灣遊憩區、東海遊憩區、林投沙灘、隘門沙灘、山水沙灘等7大景區，推出澎湖四季經典4條遊程與6大黃金海岸旅遊線。
澎管處今天還邀請YouTube頻道「旅遊真台灣」Patrick和Lena，以外國視角探索澎湖之美，林投社區發展協會也現場解說「牽罟」的傳統漁撈等漁村生活體驗，同時也推出品牌化的伴手禮，讓澎湖旅遊更多元，更具深度。
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