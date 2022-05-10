防疫消毒人員不分日夜執行清消 縣長楊鎮浯為大家打氣

全台新冠肺炎疫情升溫，金門縣的確診人數也屢創新高，金門縣長楊鎮浯今天特別前往金門縣環境保護局慰勉防疫消毒人員辛勞，並致贈消毒人員麵包與服裝配件，為大家打氣，希望大家堅持最後一里路，守護縣民健康。

楊鎮浯今天下午在環保局長楊建立、副局長楊忠盛等人的陪同下，慰勉各鄉鎮的防疫消毒人員，並致贈餐盒、運動飲料、背包等消毒人員服裝配件，感謝防疫消毒隊員們一肩扛起設備機具，不分平假日全力以赴投入防疫消毒工作，讓民眾有安心的生活環境，防範可能的病毒傳播。

楊鎮浯表示，近期因為疫情，各鄉鎮公所清潔隊員為守護民眾的安全，格外辛苦，除收運垃圾服務及加強環境清潔維護外，還要加強防疫消毒，且各消毒大隊一旦接獲縣府應變指揮中心通報，全年無休隨即派員前往消毒，全力守護縣民健康。

金門縣環保局表示，本縣在109年初即成立防疫消毒大隊，消毒大隊成員以各鄉鎮公所清潔隊員為主力，主要任務是至各市場、社區、學校、機關等人潮聚集場所加強防疫消毒，並配合衛生單位疫調結果，針對確診者足跡、高風險場所（如防疫旅館、集中檢疫場周邊與快篩站等）環境清消，是防疫工作不可或缺的一環。

環保局說，近期為全面強化防疫消毒工作，環保局已購置2台大型車載式噴霧機，提升環境清消效率，以期控制及減少疫情發生機率。