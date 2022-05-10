聽新聞
test
0:00 / 0:00
高市「囤房稅」三讀通過 今年7月起實施
高市近日房市熱，去年台積電等大廠投資消息一出，房價更是水漲船高。市府為落實居住正義，推動「囤房稅」，今天市議會三讀通過「高雄市房屋稅徵收自治條例」修正草案，今年7月起開始實施。財政局預估將會增加3億元稅收，高市長陳其邁去年也宣布，「囤房稅」稅收將全數挹注青年租金補貼。
高市「囤房稅」版本對高市非自住房屋按差別稅率課徵房屋稅，持有3戶（非自住）以下每戶課2.4%， 4戶（非自住）以上每戶3.6%。修法預估影響5.4萬人、7.1萬戶房屋，市府也表示，93.4%民眾自住的房屋不會受影響。
高市「囤房稅」徵得的稅收將全數補貼青年租屋，市府表示，配合內政部今年度擴大租金補貼政策放寬至最低生活費3倍，增額補貼未獲中央核定及提高家庭所得條件平均每人每月最低生活費3.5倍（約5萬元）以下有租屋需求者。希望減輕社會單身青年、新婚、育兒家庭及弱勢戶等租屋負擔，預計受惠名額約1萬戶，並按照青年優先、弱勢優先、市民優先原則辦理。
陳其邁表示，房屋是用來居住使用，不是用來投資、炒作的。高市房屋稅徵收自治條例修正案有3大原則，包括「自住房屋不受影響」、「落實居住正義」及「不造成房東稅負轉嫁房客」等3。期透過稅率調整，提高高雄非自住房屋持有成本，遏止炒房投機行為。也藉此讓多屋族釋出閒置房屋，增加房屋供給量，保障市民居住權益。
財政局長陳勇勝說，為避免房東稅負轉嫁房客及合理課稅，修正法案將社會住宅、包租代管租賃住宅、繼承取得的分別共有房屋及其他非屬囤房性質房屋等計9類，維持依稅率1.5%課徵房屋稅。市府除積極推動「囤房稅」機制外，也持續透過多元配套措施，如蓋社會住宅、推動企業安家住宅、租金補貼、鼓勵房東成為公益出租人及加強查核紅單炒作等，落實居住正義。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言