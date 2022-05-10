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南橫亂象遊客擠隧道內拍照 將禁止徒步進入大關山隧道

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導
南橫公路每逢管制日無人的道路上，隨處可見遊客遺留的垃圾。圖／甲仙工務段提供
南橫公路每逢管制日無人的道路上，隨處可見遊客遺留的垃圾。圖／甲仙工務段提供

南橫公路復通逾一周，雖車流量趨緩，不入首日爆量，但入山亂象依舊，每逢管制日無人的道路上，隨處可見遊客遺留的垃圾，近日又傳出，有人在重點交通管制的大關山隧道內拍照，不僅影響通行，更危及用路安全。對此甲仙工務段將加派保全勸導，禁止遊客徒步進入。

南橫公路全線復通後，每周二、四皆為管制時段，不開放民眾進入，每當人潮退去，沿線山路就可清晰看見遊客遺留的垃圾，盡管甲仙工務段不斷呼籲遊客共同維護環境，但每到管制日就會變成清潔日，工務段及保全人員經常裝滿數袋垃圾袋還前不完，數量多讓相關人員「撿到歪腰」，更有網友在臉書PO文疾呼，愛護山林讓工務段人員沒垃圾可撿。

除垃圾問題，近日也有山友在社群論及，遊客在大關山隧內拍照，引起網友熱議；由於該隧道為南橫指標景點之一，不少人會在隧道進出口外拍照，但隧道內為雙向單線的重點交通管制路段，若有人在中途停靠，不僅影響通行，更危及用路安全。

對此，甲仙工務段經協商，將加派保全在隧道出入口兩端，勸阻遊客禁止徒步進入，且隧道一律以汽機車通行為主。

此外，近期將進入汛期，山上陰雨不斷，日前傳出台20線臨105便道0.5公里處岩壁落石崩落，昨天下午高雄端接近大關山隧道35.5k也傳出落石；考量公路安全及5月14日至16日將有豪大雨特報，南橫公路臨105線0K至44K將實施預警性封閉。

高雄端接近大關山隧道35.5k昨天下午傳出落石，5月14日至16日將實施預警性封閉。圖／甲仙工務段提供
高雄端接近大關山隧道35.5k昨天下午傳出落石，5月14日至16日將實施預警性封閉。圖／甲仙工務段提供
高雄端接近大關山隧道35.5k昨天下午傳出落石，5月14日至16日將實施預警性封閉。圖／甲仙工務段提供
高雄端接近大關山隧道35.5k昨天下午傳出落石，5月14日至16日將實施預警性封閉。圖／甲仙工務段提供
南橫公路大關山隧道將禁止遊客徒步進入。本報資料照
南橫公路大關山隧道將禁止遊客徒步進入。本報資料照
南橫公路每逢管制日無人的道路上，隨處可見遊客遺留的垃圾。圖／甲仙工務段提供
南橫公路每逢管制日無人的道路上，隨處可見遊客遺留的垃圾。圖／甲仙工務段提供
南橫公路大關山隧道將禁止遊客徒步進入。本報資料照
南橫公路大關山隧道將禁止遊客徒步進入。本報資料照
南橫公路每逢管制日無人的道路上，隨處可見遊客遺留的垃圾。圖／甲仙工務段提供
南橫公路每逢管制日無人的道路上，隨處可見遊客遺留的垃圾。圖／甲仙工務段提供
南橫公路大關山隧道將禁止遊客徒步進入。本報資料照
南橫公路大關山隧道將禁止遊客徒步進入。本報資料照

南橫

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