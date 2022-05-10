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行銷遊艇產業不中斷 高市推線上數位展覽

中央社 / 高雄10日電

受到COVID-19疫情影響，國外遊艇買主、廠商等來台洽商不便，為持續行銷台灣遊艇產業，高雄市政府海洋局推出「台灣遊艇線上數位展覽」，以線上虛擬平台模式，增加台灣遊艇行銷多元管道。

海洋局今天發布新聞稿指出，台灣發展遊艇產業已超過40年，全台5成以上遊艇廠設址在高雄市，高雄占全台遊艇產值8成以上，為台灣遊艇製造重鎮。

海洋局長張漢雄說，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，為持續推展遊艇產業，近日推出「台灣遊艇線上數位展覽」，以線上虛擬模式，精選9家遊艇製造商及13家遊艇五金零配件廠商，共展出17艘遊艇，超過277件遊艇五金配件產品。

線上數位展覽結合虛擬展廳、360度實體環景、VR實境技術等，輔以歷屆遊艇展影片、遊艇電子型錄，展出遊艇製造商、遊艇五金配件材料商或遊艇產業相關周邊廠商商品。

海洋局官員對中央社記者表示，線上數位展覽運用多項科技技術，讓客戶、廠商透過點選，不但可看到遊艇外觀，還能進入遊艇內看內裝，甚至各種細節。

海洋局表示，盼藉由網路跨越國界、時間及距離的限制，便利海內外買主洽商，提升市場銷售。「台灣遊艇線上數位展覽」平台網址：https://reurl.cc/e6095b，歡迎民眾多加運用。

遊艇 疫情 COVID-19

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