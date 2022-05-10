金大研發黃金裙帶梗絲 讓民眾品嚐新鮮海味受好評
金門四面環海，且水質清澈，氣溫氣候適合海藻生長。金門大學食品科學系、生物科技暨健康產業研究中心日前就對外發表「黃金裙帶梗絲」新產品，主打金門特色的食品新口味，推出後獲得廣大試用者和全校師生好評。
校方表示，這項產品是由食品科學系賴盈璋教授成功研發，並獲得金門水產食品加工技術協助，金大校長陳建民表示，裙帶菜是褐藻植物海帶科的海草，有海中蔬菜之稱。未來金大食品科學系將善用海洋豐富的資源，將傳統一級產業加值成二級產業，進而結合觀光及運動休閒發展為體驗服務型或高科技產業之趨勢。
賴盈璋表示，自古遠東地區就利用海藻做為食物，古醫典籍中「本草綱目」、「海藥本草」、「本草經集注」及「本草拾遺」等，都有利用海藻治療各種疾病的紀錄。近年來，以生物科技應用在海洋生物資源利用研究逐年受到重視，藻類具有養價值及預防疾病的保健功效，國人可將海藻與蔬果當成日常保健食物。
賴盈璋也提到，裙帶菜就是俗稱的「海帶芽」，含有多量的碘和鈣，蛋白質、多種胺基酸、鐵、維生素A、B1、B2、褐藻膠酸及食物纖維。近年來，國人飲食偏向高鹽、高油及高糖，使得高血壓、高血脂及高血糖之族群有上升趨勢，自古藻類食品為健康食材，補充藻類食品可以有效減緩三高現象。為保留裙帶菜口感，以簡單、自然的調味可在冷凍室保存１年，食用前完全解凍就可以感受到大海的鮮味。
金大表示，這項研發產品由教育部「高教深耕計畫」、「璀璨雙星計畫」、「精準健康產業跨領域人才培育計畫」及科技部「台金鏈結之農食檢測技服平台」共同支持，並由科技部輔導成立之校級生物科技暨健康產業研究中心以科學專業技術提升在地水產品經濟的目標，以新產品及新技術帶來「黃金裙帶梗絲」產品，期待未來能為金門食品加工產業增添新的版圖。
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