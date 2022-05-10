金大研發黃金裙帶梗絲 讓民眾品嚐新鮮海味受好評

金門四面環海，且水質清澈，氣溫氣候適合海藻生長。金門大學食品科學系、生物科技暨健康產業研究中心日前就對外發表「黃金裙帶梗絲」新產品，主打金門特色的食品新口味，推出後獲得廣大試用者和全校師生好評。

校方表示，這項產品是由食品科學系賴盈璋教授成功研發，並獲得金門水產食品加工技術協助，金大校長陳建民表示，裙帶菜是褐藻植物海帶科的海草，有海中蔬菜之稱。未來金大食品科學系將善用海洋豐富的資源，將傳統一級產業加值成二級產業，進而結合觀光及運動休閒發展為體驗服務型或高科技產業之趨勢。

賴盈璋表示，自古遠東地區就利用海藻做為食物，古醫典籍中「本草綱目」、「海藥本草」、「本草經集注」及「本草拾遺」等，都有利用海藻治療各種疾病的紀錄。近年來，以生物科技應用在海洋生物資源利用研究逐年受到重視，藻類具有養價值及預防疾病的保健功效，國人可將海藻與蔬果當成日常保健食物。

賴盈璋也提到，裙帶菜就是俗稱的「海帶芽」，含有多量的碘和鈣，蛋白質、多種胺基酸、鐵、維生素A、B1、B2、褐藻膠酸及食物纖維。近年來，國人飲食偏向高鹽、高油及高糖，使得高血壓、高血脂及高血糖之族群有上升趨勢，自古藻類食品為健康食材，補充藻類食品可以有效減緩三高現象。為保留裙帶菜口感，以簡單、自然的調味可在冷凍室保存１年，食用前完全解凍就可以感受到大海的鮮味。