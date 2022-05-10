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向大師致敬！金門文化局設「文化獎風雲榜」燈片看板

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣文化局近期在中正國小民權路側風雨走廊，設置「歷屆金門文化獎風雲榜」，以燈片看板刊登他們的事蹟。圖／金門縣文化局提供
金門縣文化局近期在中正國小民權路側風雨走廊，設置「歷屆金門文化獎風雲榜」，以燈片看板刊登他們的事蹟。圖／金門縣文化局提供

為向歷屆文化獎得獎人表達尊崇之意，金門文化局近期在中正國小民權路側風雨走廊，設置「歷屆金門文化獎風雲榜」，以燈片看板刊登他們的事蹟，表彰大師們的成就及對故鄉的貢獻，讓後輩學習、效法。

金門縣文化局長許績鑫表示，原計畫辦理「歷屆金門文化獎風雲榜」揭幕典禮活動，因疫情升溫，考量得獎者年事已高，且地點接近國小，故暫停辦理揭幕活動，他鼓勵民眾如果路過，可駐足觀看大師們不凡的成就與過往。

金門文化獎先後已辦理6屆，歷屆文化獎得主共22位，第一屆得主為國寶級藝術大師李錫奇；第二屆為南管藝師洪天映、石碑鐫刻技師張再興、土木作脊技師莊西勢、大木技師翁水千、島鄉文學作家陳長慶等五位。

第三屆選出糊紙達人翁文標、土木匠師李清海、雕刻匠師李換生、書法大師張奇才、傀儡戲師蔡甲庚等五位；第四屆選出糊紙達人翁文林、傳建匠師沈富春、書法大師洪啟義、文史作家林馬騰及書畫大師陳素民等五位；第五屆文化獎頒給土水瓦作匠師梁瑤望、傀儡技師道法技藝楊土金及文史創作家李福井等三位；第六屆則選出南管藝師陳金潭、詩書畫三絕許水富及版畫大師黃世團等三位得主。

文化局指出，文化是百年基業，可以名留千古，此次設立「歷屆金門文化獎獲獎者風雲榜」的目的，就是要表揚這些長期對金門文化有貢獻的傑出文化人，喚起大家對他們的尊重，也是對傳統文化的重視，進而起風行草偃之效。從這22位得獎人資歷來看，他們能得獎都是「實至名歸」，堪為地區表率。

金門縣文化局設置「歷屆金門文化獎風雲榜」，吸引不少民眾前往駐足，品味大師們不凡的成就。圖／金門縣文化局提供
金門縣文化局設置「歷屆金門文化獎風雲榜」，吸引不少民眾前往駐足，品味大師們不凡的成就。圖／金門縣文化局提供

金門 文化局 疫情

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